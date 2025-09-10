 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sogenial Immobilier poursuit sa stratégie d’investissement responsable avec l’acquisition de 3 nouvelles forêts pour près de 350 hectares pour le compte de son GFI CoeurForest
information fournie par Boursorama CP 10/09/2025 à 14:16

Dans le cadre du développement de son Groupement Forestier d'Investissement (GFI) CoeurForest, Sogenial Immobilier annonce l'acquisition de trois nouvelles forêts stratégiquement situées, témoignant de son engagement en faveur d'une gestion durable, responsable et ancrée dans les territoires.

Ces acquisitions permettent à la fois de renforcer la diversité des peuplements feuillus, d'étendre le maillage territorial du GFI dans des zones forestières encore peu investies, et de valoriser des forêts exemplaires par leur gestion, leur biodiversité et leur potentiel patrimonial. A fin juillet, le fonds totalise 764 hectares de forêts sous gestion.

Depuis quelques années, les Groupements Forestiers d'Investissement (GFI) suscitent un intérêt grandissant auprès des épargnants français. Ces véhicules d'investissement collectif offrent un accès à la propriété forestière tout en bénéficiant d'une gestion déléguée, une fiscalité attrayante(*) et d'un fort ancrage environnemental.

Jean-Philippe Roux, Responsable des fonds Forestier : « Notre GFI a pour vocation de sauvegarder notre patrimoine forestier en respectant son écosystème et en améliorant son renouvellement par une gestion forestière douce proche de la nature. »

ISR - ESG

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Le promoteur immobilier Kaufman & Broad mis en examen pour corruption
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2025 14:38 

    Le promoteur immobilier Kaufman & Broad a été mis en examen, notamment pour corruption active et trafic d'influence, dans le dossier de la rénovation du centre-ville de Saint-Tropez, a indiqué mercredi à l'AFP une source judiciaire, confirmant Mediapart. La

  • Les locataires se plaignent d'être inondés quand il pleut. (illustration) (Pixabay / Pexels)
    Vétusté, manque d'entretien, mauvaise isolation... les locataires d'une résidence HLM en colère
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 10.09.2025 12:47 

    Les locataires d'une résidence HLM située dans un espace classé, près de Toulouse (Haute-Garonne), réclament une réaction de la part de leur bailleur. Ils dénoncent la vétusté des bâtiments et le manque d'entretien des parties communes. Les locataires de la résidence ... Lire la suite

  • Les avis de taxe foncière peuvent parfois comporter certaines erreurs. (illustration) (Pixabay / stevepb)
    Taxe foncière : est-il possible de contester le montant de son impôt ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 10.09.2025 12:09 

    Comme chaque année, la taxe foncière est en augmentation. Mais attention, votre avis peut aussi comporter des erreurs. Réductions ou exonérations oubliées, mauvais calcul de la valeur cadastrale... vous avez la possibilité de déposer une réclamation auprès de l’administration ... Lire la suite

  • SWISS LIFE AM
    Comment sont sélectionnés les actifs des SCPI ?
    information fournie par Swiss Life AM FR 10.09.2025 10:37 

    La sélection des immeubles constitue l'un des piliers de la performance d'une SCPI. Chaque acquisition doit faire l'objet d'une analyse rigoureuse, menée par l'équipe de gestion, afin de garantir la qualité, la pérennité et la rentabilité du patrimoine. L'objectif ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank