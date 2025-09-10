Sogenial Immobilier poursuit sa stratégie d’investissement responsable avec l’acquisition de 3 nouvelles forêts pour près de 350 hectares pour le compte de son GFI CoeurForest

Dans le cadre du développement de son Groupement Forestier d'Investissement (GFI) CoeurForest, Sogenial Immobilier annonce l'acquisition de trois nouvelles forêts stratégiquement situées, témoignant de son engagement en faveur d'une gestion durable, responsable et ancrée dans les territoires.

Ces acquisitions permettent à la fois de renforcer la diversité des peuplements feuillus, d'étendre le maillage territorial du GFI dans des zones forestières encore peu investies, et de valoriser des forêts exemplaires par leur gestion, leur biodiversité et leur potentiel patrimonial. A fin juillet, le fonds totalise 764 hectares de forêts sous gestion.

Depuis quelques années, les Groupements Forestiers d'Investissement (GFI) suscitent un intérêt grandissant auprès des épargnants français. Ces véhicules d'investissement collectif offrent un accès à la propriété forestière tout en bénéficiant d'une gestion déléguée, une fiscalité attrayante(*) et d'un fort ancrage environnemental.

Jean-Philippe Roux, Responsable des fonds Forestier : « Notre GFI a pour vocation de sauvegarder notre patrimoine forestier en respectant son écosystème et en améliorant son renouvellement par une gestion forestière douce proche de la nature. »