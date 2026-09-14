Prêt personnel BoursoBank : comment financer vos projets jusqu'à 75.000 euros

Le prêt personnel BoursoBank vous aide à financer vos projets jusqu'à 75 000 euros (Crédits: Adobe Stock)

Vous souhaitez financer des travaux, acheter une voiture neuve ou d'occasion ou concrétiser un projet personnel ? Le prêt personnel BoursoBank permet d'emprunter jusqu'à 75.000 euros, sans frais de dossier ni frais de remboursement anticipé. Découvrez les avantages du prêt personnel BoursoBank, les conditions de souscription, les projets finançables et les solutions de simulation pour préparer votre financement.

Quels sont les avantages du prêt personnel BoursoBank ?

Pour ses clients déjà titulaires d'un compte courant, BoursoBank propose une offre de prêt personnel conçue pour financer différents projets avec simplicité et efficacité.

Le prêt personnel BoursoBank : sans frais de dossier ni indemnité de remboursement anticipé

Le prêt personnel BoursoBank est proposé sans frais de dossier. Par ailleurs, si vous remboursez votre prêt personnel par anticipation, aucun frais ne vous sera appliqué (1).

Comment obtenir une réponse rapide pour un prêt personnel BoursoBank ?

Pour vos projets individuels inférieurs à 75.000 euros, aucune facture d'achat n'est demandée et vous pouvez bénéficier du parcours Flash avec une réponse définitive obtenue en temps réel après analyse de votre solvabilité (2).

Vous êtes pressés ? Les fonds peuvent être mis à disposition sous 8 jours, à votre demande et sous conditions (3).

Un prêt personnel flexible avec modulation et report des échéances

Aucune domiciliation de revenus n'est exigée et vous pouvez souscrire jusqu'à deux prêts personnels sous réserve de votre capacité de remboursement.

En cas de besoin, vous pouvez aussi reporter ou moduler des échéances.

Le prêt personnel écoresponsable BoursoBank pour financer un véhicule électrique

Vous êtes client BoursoBank et vous avez besoin de financer l'achat d'un véhicule électrique, comme par exemple une voiture électrique ou un deux-roues électrique, ou encore l'installation d'une borne de recharge ?

BoursoBank vous offre une remise sur de taux de -1,20% grâce au prêt personnel écoresponsable BoursoBank, après validation du justificatif demandé (4).

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Quels projets peut-on financer avec un prêt personnel BoursoBank ?

Travaux, voyage, achat d'électroménager ou encore voiture électrique, le prêt personnel BoursoBank permet de financer différents projets, hors immobilier.

Financer des travaux ou un projet personnel avec BoursoBank

Le financement de travaux est possible pour un montant compris entre 3.000 euros et 75.000 euros, avec une durée de remboursement allant de 12 à 120 mois selon le type de projet.

Un projet personnel peut quant à lui être financé pour un montant compris entre 3.000 euros et 30.000 euros, sur une durée de 12 à 60 mois.

Financer un véhicule électrique ou une borne de recharge avec BoursoBank

Ce type de projet peut être financé entre 3.000 euros et 75.000 euros, avec une durée comprise entre 12 et 72 mois.

Vous pouvez bénéficier de l'offre de prêt écoresponsable BoursoBank et d'une remise de taux de -1,20% en sélectionnant le type de projet «Véhicule électrique ou borne de recharge» lors de la souscription puis en fournissant dans un délai de deux mois un justificatif comme la carte gris ou la facture d'achat de votre véhicule électrique ou la facture de votre borne de recharge électrique (4).

Financer l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion avec BoursoBank

L'achat d'un véhicule neuf peut être financé jusqu'à 50.000 euros sur une durée de 12 à 72 mois.

Pour un véhicule d'occasion, le montant peut atteindre de 3.000 euros à 30.000 euros sur une durée de remboursement de 12 à 60 mois.

Rachat de prêt : financer le regroupement d'un crédit existant avec BoursoBank

Le prêt personnel BoursoBank peut également servir au rachat d'un prêt pour un montant compris entre 3.000 euros et 30.000 euros sur une durée de 12 à 60 mois.

Quelles sont les conditions pour obtenir un prêt personnel BoursoBank ?

Certaines conditions doivent être remplies pour demander un prêt personnel BoursoBank.

Pour souscrire un prêt personnel BoursoBank, il faut :

Être majeur.

Disposer de revenus réguliers.

Résider fiscalement en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

Ne pas être fiché à la Banque de France.

Être titulaire d'un compte bancaire BoursoBank depuis au moins trois mois.

Comment simuler un prêt personnel BoursoBank avant de souscrire ?

Avant de souscrire un prêt personnel, il est recommandé d'utiliser le simulateur proposé par BoursoBank afin d'évaluer les caractéristiques du financement envisagé.

Le simulateur BoursoBank permet de sélectionner le type de projet, le montant souhaité et la durée de remboursement envisagée.

L'outil calcule notamment le montant des mensualités hors assurance facultative, le taux débiteur annuel fixe et le TAEG fixe.

Évaluer sa capacité de remboursement grâce à la simulation

La simulation vous permet de comparer plusieurs hypothèses afin d'évaluer leur impact sur votre budget, de vérifier votre capacité de remboursement et d'ajuster votre projet si nécessaire.

Comparer le coût du prêt personnel BoursoBank avec le marché

Le simulateur affiche également en toute transparence les économies réalisées en souscrivant le prêt personnel Boursobank en calculant l'écart de coût entre le prêt personnel qui peut vous être proposé par BoursoBank et le TAEG moyen du marché.

En résumé, le prêt personnel BoursoBank permet de financer différents projets hors immobilier, sans frais de dossier ni frais de remboursement anticipé.

Il offre une souscription en ligne simplifiée, un simulateur en ligne pour affiner son projet et la possibilité de bénéficier d'une remise de taux pour certains projets écoresponsables.

L'essentiel à retenir sur le prêt personnel BoursoBank

Le prêt personnel BoursoBank permet de financer différents projets hors immobilier.

Aucun frais de dossier ni frais de remboursement anticipé ne sont appliqués.

Une réponse définitive peut être obtenue en temps réel avec le parcours Flash (2).

Les montants financés peuvent atteindre 75.000 euros selon le projet.

Le simulateur permet d'estimer les mensualités, la durée de remboursement et le coût du crédit avant toute souscription.

FAQ - Prêt personnel BoursoBank

Quel est le montant maximum d'un prêt personnel BoursoBank ?

Le montant pouvant être emprunté dépend du projet financé et de la capacité d'emprunt du souscripteur.

Pour certains projets, notamment les travaux ou l'achat d'un véhicule électrique avec borne de recharge, le montant peut atteindre jusqu'à 75.000 euros.

Quels projets peut-on financer avec un prêt personnel BoursoBank ?

Le prêt personnel BoursoBank permet de financer différents projets hors immobilier, comme par exemple des travaux, un projet personnel, l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, l'achat d'un véhicule électrique, l'installation d'une borne de recharge ou encore le rachat d'un prêt.

Le prêt personnel BoursoBank comporte-t-il des frais de dossier ?

Non. Le prêt personnel BoursoBank est proposé sans frais de dossier.

De plus, vous pouvez rembourser tout ou partie de votre prêt personnel BoursoBank avant son échéance sans qu'aucun frais de remboursement anticipés ne soient appliqués.

Est-il nécessaire de domicilier ses revenus chez BoursoBank pour obtenir un prêt personnel ?

Non. Aucune domiciliation de revenus n'est imposée pour souscrire un prêt personnel BoursoBank.

Peut-on obtenir une réponse rapidement pour une demande de prêt personnel ?

Oui. Avec le parcours Flash (2), les clients éligibles peuvent obtenir une réponse définitive en temps réel, après analyse de leur solvabilité.

Les fonds peuvent ensuite être mis à disposition sous 8 jours, sous conditions (3).

Comment simuler un prêt personnel BoursoBank ?

Le simulateur de prêt personnel BoursoBank permet de sélectionner le type de projet, le montant souhaité et la durée de remboursement.

L'outil calcule ensuite les mensualités indicatives, le taux débiteur annuel fixe et le TAEG fixe.

Le simulateur permet également de visualiser en un coup d'œil les économies réalisées en souscrivant l'offre de prêt personnel BoursoBank vs la moyenne du marché.

Existe-t-il un avantage pour les projets liés à la mobilité électrique ?

Oui. Les clients qui financent un véhicule électrique ou une borne de recharge peuvent bénéficier d'une remise sur le taux grâce au prêt personnel écoresponsable BoursoBank, sous réserve de transmettre le justificatif demandé dans un délai de 2 mois après la souscription.

Peut-on souscrire plusieurs prêts personnels BoursoBank ?

Oui. Il est possible de souscrire jusqu'à deux prêts personnels à condition de pouvoir les rembourser et de respecter un délai de 45 jours entre le déblocage des fonds du premier prêt et la souscription du second.

(1) Sauf en cas de rachat par la concurrence d'un montant supérieur à 10.000 €.

(2) Obtention d'une réponse définitive et immédiate sous réserve d'éligibilité du dossier au parcours Flash et pour une demande individuelle de prêt personnel d'un montant maximum de 75.000 €.

(3) Sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité de la banque prêteuse.

(4) L'Emprunteur pourra bénéficier d'un taux débiteur fixe réduit 1,20% par rapport au taux débiteur si le montant emprunté est consacré exclusivement au financement d'un ou des projets suivants : achat de véhicule électrique (neuf ou occasion), système de charge de véhicule électrique.

Pour bénéficier de ce taux débiteur réduit, l'emprunteur devra impérativement sélectionner lors de sa demande le type de projet «véhicule électrique ou borne de recharge» et, dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du contrat de prêt, transmettre à Boursorama (Prêteur) via son Espace Client, un justificatif de son projet écoresponsable. Consultez les justificatifs acceptés par BoursoBank. BoursoBank s'engage à appliquer ce taux réduit dans un délai de 2 mois à compter de la réception du justificatif.

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