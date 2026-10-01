Prêt immobilier : bientôt un nouveau Prêt à taux zéro quand la famille s'agrandit ?

information fournie par Moneyvox • 01/10/2026 à 08:22

Bientôt un PTZ parentalité ? ( Crédits photo: © weyo - stock.adobe.com)

180 000 euros : voici le montant que pourraient emprunter les familles qui s'agrandissent, même pour un premier enfant, sans avoir à payer d'intérêts grâce à un nouveau dispositif : le "PTZ Natalité" ou "Parentalité".

Dans sa version actuelle, le Prêt à taux zéro (ou PTZ) permet aux primo-accédants de compléter le financement de l'achat de leur résidence principale pour un montant pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. Un nouveau dispositif pourrait porter cette somme à 180 000 euros et élargir les bénéficiaires aux ménages qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, dès lors qu'ils attendent un enfant ou que celui-ci a moins de 3 ans. Zoom sur ce "PTZ Natalité" ou "PTZ Parentalité".

Le PTZ Natalité ou PTZ Parentalité, qu'est-ce que c'est ?

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, un nouveau dispositif pourrait voir le jour : le PTZ Natalité ou PTZ Parentalité. Ce nouveau type de Prêt à taux zéro, sans intérêts ni frais de dossier pour les emprunteurs, pourrait permettre au gouvernement d'encourager les Français à concrétiser des projets visant à agrandir les familles en réduisant, au moins en partie, les freins financiers liés à l'arrivée d'un nouvel enfant dans un foyer et à un changement de domicile.

Ce possible coup de pouce arrive à point nommé, dans un contexte où acheter un logement plus grand pour pouvoir accueillir un enfant reste difficile. En effet, les prix des biens immobiliers sont toujours élevés, et les taux d'intérêt des prêts immobiliers ne diminuent pas, au contraire. Les taux des crédits à l'habitat pourraient même atteindre les 4 % d'ici le début d'année 2027, grignotant encore la capacité d'emprunt des futurs propriétaires.

Qui pourrait prétendre à un PTZ Natalité ou Parentalité ?

L'objectif du PTZ Natalité ou Parentalité est clair : aider les familles à devenir propriétaires ou à changer de logement au moment de l'arrivée d'un enfant. Dans sa version actuelle, ce dispositif serait accessible à tous les parents, dès le premier enfant. Ce Prêt à taux zéro pourrait être demandé dès la grossesse et jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ce tant pour l'achat d'un logement neuf que d'un bien immobilier ancien, sous réserve d'effectuer des travaux de rénovation énergétique.

Le PTZ Natalité reprendrait en grande partie le fonctionnement du PTZ classique, à une différence importante près : pour bénéficier de ce financement, il ne faudrait pas nécessairement être primo-accédant. Les ménages qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale pourraient donc profiter de cette forme de Prêt à taux zéro. Comme pour le PTZ actuel, il faudra en revanche respecter des plafonds de ressources pour pouvoir y prétendre.

Un Prêt à taux zéro dont le montant pourrait aller jusqu'à 180 000 euros

Vous avez pour projet d'agrandir la famille et l'arrivée possible d'un PTZ Parentalité vous intéresse ? Ce financement complémentaire à un prêt immobilier classique pourrait vous permettre de financer jusqu'à 180 000 euros sur l'achat de votre future résidence principale. Le montant plafond du PTZ Natalité devrait néanmoins dépendre à la fois de la zone où est localisé le bien immobilier que vous projetez d'acheter et de la composition de votre foyer.

De manière générale, et à l'image de ce qui existe déjà pour le PTZ classique, le PTZ Natalité pourrait vous permettre de financer jusqu'à 50 % du coût total de l'opération, incluant les éventuels travaux à effectuer. La durée de remboursement de ce financement pourrait aller de 15 à 25 ans, et il serait possible de mettre en place un différé de remboursement. Reste à savoir si ce dispositif sera adopté, et sous quelle forme précise, au sein du Budget 2027.