Prêt à taux zéro : ce qu'il est possible de faire avec un PTZ… et ce qui demeure irréalisable

information fournie par Moneyvox • 27/03/2026 à 14:18

Mieux connaitre les contraintes du PTZ ( Crédits photo: © New Africa- stock.adobe.com)

Modulation de la mensualité de remboursement, rachat de crédit, transfert de prêt immobilier… si vous avez souscrit un PTZ, certaines opérations sont possibles, parfois sous conditions, mais pas toutes.

Le Prêt à taux zéro, ou PTZ , est un financement complémentaire à un crédit immobilier classique qui permet d'emprunter une certaine somme d'argent sans avoir d'intérêts à payer. Avantageux d'un point de vue financier pour les futurs propriétaires qui y sont éligibles, le PTZ a néanmoins un fonctionnement à part. Si certaines opérations spécifiques sont possibles, d'autres sont soumises à des règles strictes, et quelques-unes sont purement et simplement impossibles.

Acheter une maison individuelle : à nouveau possible depuis le 1er avril 2025

Vous êtes primo-accédant, et vous voulez profiter d'un financement sans intérêts pour votre premier achat immobilier ? Recentré autour de l'acquisition d'un appartement en 2024, l'accès au Prêt à taux zéro a été élargi en 2025. Depuis le 1er avril 2025, les futurs propriétaires d'une maison individuelle peuvent à nouveau faire appel à ce type de financement, toujours en complément, à minima, d'un crédit immobilier classique.

Moduler sa mensualité de remboursement : quasiment impossible

Grâce au PTZ, il est possible de diminuer le coût total de son crédit immobilier en ne réglant pas d'intérêts sur la somme d'argent ainsi financée. En revanche, souscrire un Prêt à taux zéro présente un inconvénient non-négligeable : il est presque impossible pour les propriétaires concernés de moduler leur mensualité, à la hausse comme à la baisse. En effet, les banques refusent de façon quasi systématique d'intégrer cette possibilité avec un PTZ pour des raisons techniques.

Bon à savoir : lorsqu'ils sont souscrits seuls, certains contrats de crédit immobilier prévoient la possibilité de moduler ses échéances en cours de remboursement.

Faire racheter son crédit immobilier par une autre banque : une opération délicate

Le taux d'intérêt de votre prêt immobilier vous semble élevé ? En principe, vous pouvez faire racheter ce financement par une autre banque pour obtenir un meilleur taux, mais les choses se compliquent lorsque le dit financement est associé à un PTZ. Les Prêts à taux zéro conclus depuis juin 2011 peuvent en théorie rester dans l'ancienne banque, tandis que le prêt immobilier classique est racheté.

Cependant, dans les faits, les emprunteurs s'exposent à la perte du bénéfice de leur PTZ sur le fondement des termes de l'offre de prêt contractée à l'origine. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, mieux vaut donc privilégier une renégociation de crédit auprès de sa banque actuelle, et éviter un rachat de prêt externe.

Transférer son PTZ à son nouveau logement : possible sous conditions

Vous voulez vendre votre résidence principale pour en acheter une nouvelle ? Vous pouvez demander le transfert de votre Prêt à taux zéro, à condition de respecter un certain nombre d'exigences. En premier lieu, vous devez rester dans votre banque actuelle, et celle-ci doit être d'accord. Le nouveau bien doit également rester les critères d'éligibilité classique (type de bien acheté, zone géographique…) si vous avez acheté votre ancien logement il y a 6 ans ou plus et sans limitation de durée si le PTZ a été conclu en 2015 ou avant.

Mettre en location son bien immobilier : possible sous conditions

Vous déménagez, mais vous ne voulez pas vous séparer de votre ancienne résidence principale ? Même avec un PTZ, vous pouvez mettre en location le bien immobilier en question, mais sous certaines conditions strictes. Il est notamment obligatoire que le loyer et les ressources des locataires soient inférieurs à certains seuils. En outre, la durée du bail ne doit pas dépasser les 6 ans.

Il est également impératif que le déménagement envisagé soit contraint, par exemple en raison d'un divorce ou d'une mutation à plus de 50 km de votre domicile. Autant de conditions qui valent pour toute la durée de remboursement du Prêt à taux zéro pour les contrats conclus jusqu'en 2015 et pendant les 6 premières années de remboursement après 2015.