information fournie par Boursorama avec AFP • 11/05/2026 à 18:54

Les ventes de logements anciens aux États-Unis quasi stables en avril

Les ventes de logements anciens n'ont que très légèrement progressé en avril aux Etats-Unis, rapporte lundi une organisation du secteur, les économistes ne prévoyant pas de baisse des taux de crédits immobiliers à court terme.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Selon le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), 4,02 millions de biens ont changé de propriétaire le mois dernier en rythme annualisé.

Il s'agit d'une modeste progression par rapport à mars (+0,2%), et le niveau reste inchangé sur un an.

Les investisseurs tablaient sur des chiffres un peu plus robustes (autour de 4,10 millions de ventes), selon le consensus publié par MarketWatch.

"Malgré des signaux macroéconomiques mitigés - dont un marché boursier à des niveaux records et un indice de confiance des consommateurs historiquement bas -, les ventes immobilières ont légèrement progressé", note le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans le communiqué.

Certains biens mis en vente continuent d'attirer plusieurs acheteurs potentiels en même temps, signe d'attractivité, bien que la tendance s'atténue.

Le prix médian d'une maison était de 417.700 dollars en avril, en hausse de 0,9% sur un an en raison d'une offre limitée.

"Parallèlement, la durée moyenne de mise en vente s'allonge, ce qui laisse supposer que les acheteurs prennent leur temps avant de se décider", poursuit Lawrence Yun.

Les taux des prêts immobiliers sont repartis à la hausse depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Ceux à 30 ans, les plus populaires aux États-Unis, s'établissaient ainsi à 6,37% au 7 mai, selon l'agence de refinancement Freddie Mac, alors qu'ils étaient tombés juste en dessous du seuil symbolique des 6% avant les premières frappes israélo-américaines sur l'Iran.

L'envolée des prix de l'énergie due au conflit a ravivé les pressions inflationnistes et contraint les prévisions de croissance à la baisse.