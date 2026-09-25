Crédit immobilier : les taux d'intérêt vont-ils bientôt atteindre les 4 % ?

information fournie par Moneyvox • 25/09/2026 à 08:23

Les taux sont repartis à la hausse, quelles conséquences pour votre crédit ? ( Crédits photo: © sommart - stock.adobe.com)

Vous avez un projet d'achat immobilier ? Depuis quelques mois, les taux d'intérêt des prêts à l'habitat sont repartis à la hausse. Ils pourraient même rapidement dépasser la barre symbolique des 4 %.

Il y a quelques mois, les futurs propriétaires pouvaient espérer décrocher un taux immobilier avoisinant les 3 % dans le cadre de leur prêt. Mais la situation est en train de changer et la tendance est à la hausse. Certains professionnels du secteur estiment même que la barre des 4 % pourrait être franchie d'ici peu. Qu'est-ce qu'un bon taux d'intérêt immobilier actuellement ? Faut-il encore espérer une baisse des taux des prêts immobiliers ? Le point sur la situation et sa probable évolution.

Un taux moyen d'environ 3,50 % pour les prêts immobiliers en septembre

3,49 % sur une durée moyenne de 22 ans : voici le taux d'intérêt moyen des prêts immobiliers négociés par Meilleurtaux selon Guillaume Fourt, directeur des partenariats bancaires. Des conditions de financement qui sont également constatées par d'autres acteurs. Chez Vousfinancer, le taux moyen atteint ainsi les 3,40 % sur 15 ans, les 3,50 % sur 20 ans et les 3,60 % sur 25 ans. Chez Artémis Courtage, les moyennes sont respectivement de 3,30 %, 3,55 % et 3,65 %.

De manière générale, les taux d'intérêt des financements immobiliers sont en hausse, et la période où il était possible de décrocher un crédit à un taux d'environ 3 % appartient au passé. Certaines banques restent néanmoins compétitives et proposent des offres promotionnelles. Celles-ci peuvent prendre la forme de décotes de taux accordées à certains profils ou de prêts complémentaires à taux réduits.

Des taux d'intérêt plus intéressants réservés à certains emprunteurs

Derrière la moyenne du marché, se cachent des disparités en fonction des profils d'emprunteurs. Les futurs propriétaires dont le dossier est solide peuvent ainsi espérer décrocher de meilleurs taux d'intérêt pour leur crédit immobilier. Selon Vousfinancer, les dossiers les plus solides peuvent obtenir un taux d'intérêt de 3,10 % sur 20 ans et de 3,25 % sur 25 ans. Chez Artémis Courtage, les meilleures conditions sont respectivement de 3,30 % et 3,40 %.

Pour Empruntis, il est même possible de descendre en dessous de la barre des 3 % avec un taux d'intérêt de 2,85 % sur 15 ans, 3 % sur 20 ans et 3,34 % sur 25 ans d'après un relevé effectué le 14 septembre dernier. L'écart entre un dossier standard et un bon dossier peut aller jusqu'à "0,6 point, voire jusqu'à un point" d'après l'expérience de Guillaume Fourt. "Un bon taux, c'est un profil, un dossier" résume Julien Langlade, président de Cafpi.

Vers des prêts immobiliers à 4 % dans quelques mois ?

De manière générale, la tendance en matière de taux d'intérêt des prêts immobiliers est à la hausse. D'ici quelques mois, le taux moyen pourrait ainsi atteindre les 4 %, comme le redoute Artémis Courtage. Le courtier souligne que les taux d'intérêt des prêts à l'habitat sont déjà en augmentation de 0,10 point sur les durées les plus courtes et de 0,15 à 0,20 point pour les crédits immobiliers souscrits sur une durée de 20 et 25 ans.

Même constat pour Guillaume Fourt, qui estime que la hausse des taux devrait suivre un rythme de 0,10 à 0,15 point par mois. En début d'année 2027, le taux d'intérêt moyen, toutes durées confondues, pourrait ainsi avoir dépassé la barre symbolique des 4 %. "Il serait un peu présomptueux de penser qu'on aura des bonnes nouvelles en matière de taux d'ici les prochains mois" analyse Julien Langlade, qui encourage les futurs acheteurs à ne pas différer leur projet d'achat immobilier dans l'espoir d'une future baisse de taux.