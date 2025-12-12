information fournie par Partenaire • 12/12/2025 à 11:09

Arrago lève 2,7 M€ pour soutenir le Prêt 60 et l’accès des seniors au crédit

Une levée de fonds de 2,7 millions d'euros a été réalisée auprès du fonds The Moon Venture, de business angels, nouveaux et historiques, ainsi que des salariés de l'entreprise. Cette opération a pour objectif de soutenir le déploiement du Prêt 60 , la formule de Prêt Viager Hypothécaire (PVH) , et d'améliorer l'accès des seniors propriétaires au crédit bancaire.

Le Prêt 60 s'adresse aux propriétaires seniors et permet de mobiliser la valeur de leur bien immobilier pour financer divers projets : travaux, soutien familial, amélioration du revenu de retraite ou constitution d'une épargne. Cette solution est flexible, transparente et sécurisée, et son remboursement s'effectue in fine, soit à la vente du bien, soit au moment choisi par l'emprunteur.

Des fonds pour accélérer et élargir l'accès

La levée de fonds d' Arrago permet deux axes principaux de développement :

1. Accélérer le déploiement du Prêt 60 auprès des seniors propriétaires, en optimisant les processus internes et en réduisant les délais d'octroi des banques, actuellement estimés à environ trois mois.

2. Élargir l'éligibilité du produit, afin que davantage de seniors aux situations patrimoniales variées puissent en bénéficier. Depuis septembre, le Prêt 60 est accessible aux professions libérales, aux auto-entrepreneurs et aux détenteurs de parts de SCI. L'ouverture aux dirigeants et mandataires sociaux de tous types de sociétés est également prévue, pourvu que les fonds soient destinés à un usage personnel.

Parallèlement, les partenariats bancaires ont été renforcés pour accompagner des demandes de financement plus élevées, notamment au-delà d'un million d'euros, permettant ainsi à une partie des seniors propriétaires de mobiliser des montants significatifs pour leurs projets.

Un contexte de vieillissement et de besoins financiers croissants

La France connaît un vieillissement rapide de sa population : un Français sur cinq avait plus de 65 ans au 1er janvier 2024, et le nombre de 75-84 ans devrait augmenter de 50 % d'ici 2030. Dans ce contexte, le coût du grand âge et du maintien à domicile augmente fortement : entre 2020 et 2025, il a progressé de 231 %, atteignant en moyenne plus de 1 200 € par mois, et même 2 200 € au-delà de 85 ans.

Le parc immobilier , quant à lui, vieillit avec ses occupants : un quart des logements sont des passoires thermiques, souvent inadaptées au maintien à domicile, et les résidences seniors restent coûteuses, entre 2 000 et 4 000 € par mois. Cette situation crée une problématique majeure : de nombreux retraités sont riches de leur patrimoine, mais manquent de liquidités pour maintenir leur autonomie et financer leur quotidien.

Le Prêt 60 : un outil pour mobiliser le patrimoine immobilier

Le Prêt Viager Hypothécaire , comme le Prêt 60, permet de transformer la valeur du bien immobilier en ressources financières immédiates. Il offre un accès au crédit simple et sécurisé, sans conditions de santé ni de revenus. L'outil est également flexible : les fonds peuvent être utilisés librement et le remboursement s'effectue au moment choisi par le bénéficiaire.

Depuis son lancement en 2023, plus de 84 millions d'euros ont été prêtés dans 62 départements, avec un montant moyen de 130 000 €. Les emprunteurs constatent une réduction notable de leur taux d'endettement, ainsi qu'une augmentation moyenne de 27 % de leur revenu disponible. Près de 78 % des bénéficiaires n'avaient pas accès aux prêts classiques avant cette solution, et 14 % vivaient auparavant sous le seuil de pauvreté.

Un exemple concret illustre son fonctionnement : un propriétaire senior peut emprunter pour financer des travaux et soutenir ses proches, tout en restant pleinement propriétaire du bien. À sa succession, ses héritiers peuvent récupérer la différence entre la valeur du bien et le coût du prêt, assurant ainsi une transmission patrimoniale sécurisée.

Une ambition à long terme

Cette levée de fonds s'inscrit dans une stratégie de croissance ambitieuse : atteindre 100 millions d'euros prêtés d'ici fin 2025 , puis 1 milliard d'euros par an à horizon cinq ans . L'objectif est de rendre cette solution accessible au plus grand nombre de seniors, afin de répondre à un enjeu sociétal majeur : permettre aux retraités de mobiliser leur patrimoine immobilier pour maintenir leur autonomie, financer leur quotidien et réaliser leurs projets.

Avec ces moyens supplémentaires, le Prêt 60 est bien placé pour devenir un outil central dans l'accès au crédit bancaire pour les seniors propriétaires, combinant flexibilité, sécurité et liberté d'usage .