Vous avez donné congé à votre locataire pour vendre : pouvez-vous revenir sur votre décision ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 01/12/2025 à 12:31

Pour annuler la délivrance d’un congé pour vente, le bailleur doit obtenir l'accord de son locataire. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Si vous avez donné congé à votre locataire, vous ne pouvez revenir sur votre décision qu'avec son accord. En effet, la loi ne prévoit aucun délai de rétractation dans ce domaine, indique la plateforme Se Loger . Il en va d'ailleurs de même pour le locataire : il ne peut revenir sur son départ sans l'accord du bailleur.

Il faut obtenir l'accord du locataire

La seule solution est donc d'obtenir l'accord de l'occupant du logement pour une annulation amiable du congé. Il est recommandé de demander un écrit à votre locataire. Attention, après une telle opération, le contrat est automatiquement reconduit pour trois ans.

Pour rappel, un bailleur ne peut donner congé à son locataire qu’à l’échéance du bail et pour l'une des trois raisons suivantes : la vente du logement, la reprise du bien pour en faire sa résidence principale ou celle d'un proche, un motif « légitime et sérieux » .