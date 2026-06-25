Vincent Jeanbrun veut deux millions de logements en plus d'ici 2030 pour permettre aux Français de se loger décemment

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 25/06/2026 à 16:44

Vincent Jeanbrun veut lancer un vaste plan de construction de logement. (illustration) (Dimitrisvetsikas1969 / Pixabay )

A l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 24 juin 2026, Vincent Jeanbrun, ministre de la ville et du logement, a évoqué devant la presse le contexte difficile que traverse le secteur de l'immobilier et du logement en France. « Les Français ont perdu en une génération 25 m² de pouvoir d'achat en matière de logement » , a-t-il expliqué selon une retranscription relayée par Capital .

Il a regretté l'impact de ce marché extrêmement tendu sur la vie des Français : « Un étudiant aujourd'hui en France peut renoncer à ses études parce qu'il ne trouve pas la chambre étudiante pour se loger. Un jeune actif peut renoncer à un emploi parce qu'il n'arrive pas à se loger à côté de cet emploi, une famille va renoncer à faire un enfant en plus » .

Deux millions de logements supplémentaires d'ici 2030

Il a affirmé que les membres du gouvernement étaient déterminés à améliorer cette situation. Comment ? En construisant « deux millions de logements d'ici 2030 » pour provoquer « un choc d'offre et faire en sorte que les Français arrivent à nouveau à se loger de manière décente » .

Il a ainsi fixé plusieurs objectifs : construire plus vite en simplifiant les procédures, instaurer une obligation de résidence principale pour les logements construits pour éviter la multiplication des meublés touristiques, ou encore faciliter la transformation de bureaux en logements.