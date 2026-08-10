Investissement locatif : les avantages de l'ancien pour maximiser le rendement

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/08/2026 à 12:52

Les logements anciens sont souvent situés au cœur des villes, un avantage pour trouver facilement des locataires. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

Envie d'investir dans l'immobilier locatif ? Le neuf est séduisant mais les logements anciens conservent de nombreux avantages. Voici les principaux selon le site spécialisé Se Loger .

Choisir l'ancien, c'est d'abord obtenir un prix d'achat réduit par rapport au neuf, de l'ordre de -10 % à -40 % au m². La marge de négociation est aussi plus importante quand il y a des travaux à prévoir ou en cas de DPE défavorable. Or, acheter le bien moins cher permet d'obtenir un meilleur rendement.

Une demande locative forte

D'autre part, contrairement aux biens neufs excentrés faute de foncier, les logements anciens occupent souvent le centre des villes. C'est là où la demande locative est forte, près des commerces et transports. Vous trouverez donc plus facilement des locataires.

Miser sur l'ancien permet aussi d'envisager une plus-value après rénovation, avec l'amélioration de la performance énergétique ou une reconfiguration de l'espace, explique Se Loger . En associant la décote initiale à l'achat et les travaux de valorisation, vous maximisez la plus-value à long terme.

Autre avantage : les avantages fiscaux liés aux travaux. En location nue, les frais engagés sont déductibles des revenus fonciers. Pour les locations meublées, vous pouvez déduire ou amortir le coût des travaux.

La défiscalisation

Le dispositif Denormandie permet de plus d'obtenir jusqu'à 63 000 euros de réduction d'impôt selon la durée d'engagement locatif. La loi Malraux offre jusqu'à 120 000 euros de réduction sur quatre ans pour la rénovation d'un immeuble entier dans des secteurs sauvegardés.

Les logements anciens sont immédiatement disponibles (sans travaux), contrairement aux biens neufs exigeant 18 à 24 mois d'attente pour l'achat en VEFA. Enfin, le marché de l'ancien est plus riche que celui du neuf. Un large choix permet de prendre le temps de dénicher la bonne affaire.