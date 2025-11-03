 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vente immobilière : quel système de chauffage séduit le plus les acheteurs ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/11/2025 à 15:47

Le système de chauffage d'un bien immobilier est plus que jamais un critère déterminant pour les acheteurs. (illustration) (Skitterphoto / Pixabay)

Le système de chauffage d'un bien immobilier est plus que jamais un critère déterminant pour les acheteurs. (illustration) (Skitterphoto / Pixabay)

Pompe à chaleur, chauffage électrique, chaudière à gaz... Le système de chauffage est désormais un critère déterminant pour les acheteurs. En cause : des raisons économiques bien sûr mais aussi la réglementation encadrant les passoires thermiques.

Les Français sont particulièrement attentifs au type de chauffage lors de l'achat d'un bien immobilier, selon une étude du chauffagiste Rothelec relayée par Se Loger . Il s'agirait même d'un critère décisif pour 7 acheteurs sur 10, qui se disent prêts à écarter un bien pour cette seule raison. 54% d'entre eux analysent en priorité le système de chauffage tous logements confondus, et 37% le font uniquement dans des logements anciens.

La pompe à chaleur, système de chauffage préféré des acheteurs

Les saisons ont aussi leur importance. 83% des sondés estiment qu'un logement mal chauffé se vend « moins bien » durant l'hiver, détaille l'enquête. Au final, seulement 9% des Français considèrent le système de chauffage comme un élément secondaire.

La pompe à chaleur apparaît comme le système de chauffage préféré des acheteurs, avec 76 % d'avis favorable. Elle devance le chauffage électrique moderne (68%), le chauffage au bois ou à pellets (59%), et enfin les chaudières à gaz (42 %).

Hausse des prix et réglementation autour du DPE

La hausse des prix de l'énergie et la réglementation autour du Diagnostic de performance énergétique (DPE) poussent les Français à faire de plus en plus attention à ce critère, explique Se Loger . Il est en effet interdit, depuis le 1er janvier 2025, de louer un logement classé G. « Ces biens immobiliers énergivores, aussi appelés passoires thermiques, sont désormais considérés comme non décents », indique le site service-public.gouv.fr .

Une mesure qui tend à se durcir : à compter du 1er janvier 2028, les logements étiquetés F sur le DPE seront à leur tour interdits à la location. Pour 53% des propriétaires, la modernisation du système de chauffage est donc la priorité. 36% l'estiment importante mais pas prioritaire. 65% d'entre eux assurent être prêts à investir dans un système de chauffage plus performant, et 32% le feront seulement s'ils y sont obligés.

Passoires thermiques
© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank