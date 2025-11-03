Vente immobilière : quel système de chauffage séduit le plus les acheteurs ?

Le système de chauffage d'un bien immobilier est plus que jamais un critère déterminant pour les acheteurs. (illustration) (Skitterphoto / Pixabay)

Les Français sont particulièrement attentifs au type de chauffage lors de l'achat d'un bien immobilier, selon une étude du chauffagiste Rothelec relayée par Se Loger . Il s'agirait même d'un critère décisif pour 7 acheteurs sur 10, qui se disent prêts à écarter un bien pour cette seule raison. 54% d'entre eux analysent en priorité le système de chauffage tous logements confondus, et 37% le font uniquement dans des logements anciens.

La pompe à chaleur, système de chauffage préféré des acheteurs

Les saisons ont aussi leur importance. 83% des sondés estiment qu'un logement mal chauffé se vend « moins bien » durant l'hiver, détaille l'enquête. Au final, seulement 9% des Français considèrent le système de chauffage comme un élément secondaire.

La pompe à chaleur apparaît comme le système de chauffage préféré des acheteurs, avec 76 % d'avis favorable. Elle devance le chauffage électrique moderne (68%), le chauffage au bois ou à pellets (59%), et enfin les chaudières à gaz (42 %).

Hausse des prix et réglementation autour du DPE

La hausse des prix de l'énergie et la réglementation autour du Diagnostic de performance énergétique (DPE) poussent les Français à faire de plus en plus attention à ce critère, explique Se Loger . Il est en effet interdit, depuis le 1er janvier 2025, de louer un logement classé G. « Ces biens immobiliers énergivores, aussi appelés passoires thermiques, sont désormais considérés comme non décents », indique le site service-public.gouv.fr .

Une mesure qui tend à se durcir : à compter du 1er janvier 2028, les logements étiquetés F sur le DPE seront à leur tour interdits à la location. Pour 53% des propriétaires, la modernisation du système de chauffage est donc la priorité. 36% l'estiment importante mais pas prioritaire. 65% d'entre eux assurent être prêts à investir dans un système de chauffage plus performant, et 32% le feront seulement s'ils y sont obligés.