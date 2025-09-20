Vente immobilière : comment tirer le meilleur parti de votre argent ? / iStock.com - sommart

L’achat d’un autre bien

Et si, avec l’argent de la vente, vous achetiez ou faisiez construire un nouveau bien, résidence principale ou bien secondaire ? Vous pouvez aussi opter pour l’investissement locatif. Cela vous permettra de percevoir des revenus complémentaires réguliers. Mais avant de vous lancer dans l’investissement locatif, réfléchissez bien à ce qu’un tel projet implique.

Les SCPI

Vous avez également la possibilité d’investir votre argent dans une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier). Ainsi, vous investissez dans l’immobilier mais sans avoir à vous préoccuper de la gestion locative. Les SCPI offrent divers avantages dont un taux de rendement relativement élevé (9 % en moyenne cette année). Leur principal inconvénient est que le capital est non garanti, il y a donc un risque de perte en capital.

Les actions

Si vous souhaitez investir votre argent afin de le faire fructifier, vous pouvez aussi réaliser un placement en actions. Plusieurs options s’offrent à vous : comptes titres, Plan d’Épargne en Actions (PEA)... Mieux vaut tout de même demander conseil à un expert avant de vous lancer afin d’éviter les placements risqués qui pourraient vous faire perdre de l’argent.

L’assurance-vie

L’assurance-vie est un placement très apprécié des Français car elle offre divers avantages. Pour commencer, elle vous permet de vous constituer un capital sur le long-terme, capital qui n’est en outre pas bloqué. Ensuite, vous avez le choix entre deux types de contrats (monosupport et multisupport). Enfin, vous bénéficiez d’un cadre fiscal avantageux avec le PFU (prélèvement forfaitaire unique).

Les livrets

Si vous venez de réaliser une vente immobilière, vous pouvez aussi placer votre argent sur un livret. Le plus connu de tous est le Livret A mais il y a également le LDDS (livret de développement durable et solidaire) et le LEP (livret d’épargne populaire) sans oublier le Compte sur Livret. Vérifiez les conditions à respecter afin d’ouvrir un livret (notamment le LEP) et renseignez-vous sur les plafonds de versements ainsi que sur la rémunération des livrets. Avec les livrets, les fonds sont disponibles à tout moment. En revanche, il s’agit d’un placement moins rémunérateur que d’autres solutions. Ils sont à privilégier pour un placement à court terme en attendant de trouver une solution plus en adéquation avec vos souhaits et besoins.

Quelques conseils à retenir

Nous vous recommandons d’avoir, en tête, un projet clair et précis. Faites-vous aider d’un conseiller patrimonial, par exemple, afin de déterminer la ou les meilleures solutions de placement pour votre argent. Si vous souhaitez vous laisser un peu de temps pour réfléchir, ce qui est une très bonne idée, placez temporairement votre argent sur des supports réglementés comme les livrets, par exemple. Faites un point sur votre situation professionnelle comme personnelle. Divers éléments sont à prendre en compte comme votre âge, votre situation financière ou encore vos revenus et dépenses. Enfin, listez vos objectifs à court, moyen et long terme.