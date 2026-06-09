USA: les reventes de logements en hausse en mai, au plus haut en 2026

Le marché de l'immobilier ancien aux États-Unis a progressé au mois de mai, atteignant même son plus haut niveau depuis le début de l'année, malgré des perspectives économiques toujours maussades et une remontée des taux immobiliers.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Sur le mois écoulé, 4,04 millions de logements (+3,2%) ont changé de main en rythme annualisé, c'est-à-dire si le rythme de vente observé en mai était maintenu sur les 11 mois suivants, selon les données publiées mardi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

C'est très proche des attentes des analystes, qui tablaient sur 4,05 millions de ventes, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Plus d'Américains déménagent, avec des ventes qui montent à leur niveau le plus élevé depuis décembre. C'est une excellente nouvelle pour le marché immobilier et l'économie", s'est félicité le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans le communiqué.

Le printemps est traditionnellement la période durant laquelle le marché s'anime, avec les agents immobiliers qui organisent des portes ouvertes dans les maisons à vendre et les acquéreurs cherchent à déménager avant la rentrée scolaire.

Le nombre de logements mis en vente a également augmenté de 3,3%, pour atteindre 1,55 million de logements, ce qui correspond à 4,5 mois de ventes au rythme observé en mai.

Le prix de vente médian à 429.300 dollars reste orienté à la hausse sur un an (+1,3%), mais ralentit légèrement par rapport au mois d'avril.

Reste que les prêts immobiliers sont toujours concernés par des taux d'intérêt particulièrement élevés. Celui à 30 ans, qui est le plus populaire aux États-Unis, est désormais à 6,48%, selon les données actualisées le 4 juin par l'agence de refinancement Freddie Mac.

Ils étaient passés sous la barre symbolique des 6% fin février, avant les premiers bombardements sur l'Iran. Le gouvernement de Donald Trump, qui veut rendre l'accès à la propriété plus abordable, s'en était alors réjoui.

La guerre, en faisant grimper les prix, incite les prêteurs à demander une rémunération accrue.