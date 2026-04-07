Une rentabilité d'environ 5 %, des milliers de demandes : pourquoi investir dans une chambre de bonne à Paris ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 07/04/2026 à 12:18

Une chambre de bonne parisienne bien située peut se vendre près de 15 000 euros du m². (illustration) (Pignatta / Pixabay)

Un loyer de 550 euros mensuel pour une chambre de bonne de 13 m² sous les toits, au 6e étage sans ascenseur. Voici le prix que certains doivent payer pour vivre à Paris. C'est le cas d'une étudiante qui a témoigné dans un reportage diffusé dans le 20h de TF1 . Toilettes sur le palier, chaleur étouffante l'été, froid saisissant l'hiver : malgré ce tableau peu reluisant, la jeune femme n'a pas vraiment eu le choix. Et ils sont nombreux dans son cas dans les grandes villes françaises, ce qui rend ces biens extrêmement rentables.

Dans la capitale, une chambre de bonne de 9 m² avec des sanitaires peut ainsi se vendre aux alentours de 130 000 euros dans un beau quartier, soit plus de 14 000 euros du m². Un prix qui peut être divisé par deux si le logement fait un peu moins de 9 m² et ne peut donc être loué en résidence principale.

« Ca donne une rentabilité d'environ 5 % »

Malgré les contraintes et les tarifs exorbitants, les chambres de bonne ont donc la cote. « La plupart des annonces de chambres de service qu'on publie vont obtenir entre 10 et 50 contacts d'acheteurs dans les premières semaines. À la location, un logement à 400, 500 euros, vous allez recevoir vraiment 1 000 demandes de locataires en moins d'une journée » , assure aux journalistes de TF1 Corinne Jolly, PDG de PAP (particulier à particulier).

Mais pour atteindre ces tarifs vertigineux, encore faut-il que le bien soit attractif. Certains propriétaires font donc appel à des professionnels pour une rénovation complète avec une optimisation de l'espace et souvent une isolation. La société Atom Living s'est spécialisée dans ces chantiers. Elle propose une réhabilitation entière aux propriétaires de ces micro-logements. « Un 13 m², ça se loue 600 euros charges comprises. Et ça s'achète 150 000 euros au total. Et ça donne une rentabilité d'environ 5 % » , assure son fondateur, Thierry Vignal. Avec à l'arrivée, des logements « vivables » et « adaptés à des étudiants en stage, des salariés en mobilité » .