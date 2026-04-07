information fournie par Boursorama avec LabSense • 07/04/2026 à 08:30

Cadastre : comment consulter et corriger les informations de votre bien ? / iStock.com - Francesco Scatena

Consulter le cadastre : un accès libre et immédiat

Si vous souhaiter vérifier ce que le cadastre dit réellement de votre bien, direction le site officiel cadastre.gouv.fr. Ce portail public vous permet d’accéder gratuitement aux plans cadastraux, et, en quelques clics, de visualiser votre parcelle, zoomer sur son contour, télécharger le plan ou même récupérer une feuille complète du secteur pour mieux comprendre l’environnement foncier. Parce qu’il détaille les surfaces, les limites et les références de votre terrain, et des parcelles voisines, cet outil est précieux dans le cadre d’une transaction immobilière ou d’une demande de permis de construire... Mais aussi tout simplement si vous souhaitez vous assurer que la “carte d’identité” de votre bien est conforme à la réalité.

En cas d’erreur, corriger le cadastre est non seulement possible, mais recommandé

Il arrive que certaines informations cadastrales soient inexactes : une parcelle mal positionnée, une construction oubliée, une division non enregistrée ou encore une surface erronée. Ces décalages proviennent souvent d’anciens relevés, d’un manque de mise à jour, ou de modifications jamais déclarées. On s’en rend compte lorsque le plan ne correspond plus à la réalité du terrain, qu’une construction apparaît alors qu’elle n’existe plus, ou que les mesures d’un géomètre diffèrent largement de celles du cadastre. Dans ces situations, mieux vaut demander une correction : une erreur cadastrale peut compliquer une vente, fausser une imposition ou même provoquer un litige avec un voisin.

Quelle est la marche à suivre, quels sont les frais engendrés ?

Pour demander une correction cadastrale, il suffit de contacter le service de la publicité foncière et du cadastre (SPFC) de votre commune. Vous pouvez procéder par courrier, via un formulaire, ou sur rendez-vous. Il vous faudra fournir des justificatifs - acte notarié, plan de géomètre, photos ou documents d’urbanisme... - afin que l’administration puisse mettre à jour les informations. Pour une construction mal représentée, une simple déclaration accompagnée de plans peut suffire. Par contre, en cas d’erreur portant sur les limites d’une parcelle, un géomètre-expert devra établir un bornage contradictoire. La rectification est généralement prise en charge par le service du cadastre sans facturation, mais vous devrez supporter les éventuels frais de géomètre. Si la mise à jour découle d’une construction, d’une extension ou d’une démolition, la correction passe souvent par une déclaration H1 ou H2, pour les impôts fonciers.