Trêve hivernale : le président de l'UNPI veut que l'Etat prenne en charge les loyers impayés
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/11/2025 à 12:16

La trêve hivernale a commencé ce samedi 1er novembre. (illustration) (BOOM / Pexels)

Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), souhaite qu'une réflexion soit menée sur la trêve hivernale. Il estime que l'Etat ne joue pas son rôle dans ce dispositif et voudrait que les locataires « de mauvaise foi » ne puissent pas profiter de cette protection.

Alors que la trêve hivernale a commencé ce samedi 1er novembre partout en France, Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), a pointé du doigt le rôle de l'Etat dans ce dispositif. « On fait supporter au propriétaire bailleur quelque chose qui relève de la responsabilité de l'État » , a-t-il estimé dans une interview accordée à franceinfo .

Selon lui, lorsqu' « une personne occupe un logement qui ne lui appartient pas, le bailleur n'est pas responsable » et c'est donc à l'État de prendre en charge les loyers impayés. Sylvain Grataloup assure ne pas vouloir supprimer la trêve hivernale alors que « les Français se paupérisent terriblement » . « Expulser une personne ou une famille qui a eu un accident de la vie, on ne peut pas s'en réjouir » , explique-t-il.

Exclure les locataires « de mauvaise foi » du dispositif

Mais il veut qu'une distinction puisse être établie entre « les locataires qui doivent bénéficier de cette trêve hivernale et les autres » . Autrement dit, ceux qui sont « de mauvaise foi » ne pourraient pas profiter de ce dispositif de protection des locataires mis en place en 1956.

Le président de l'UNPI ne croit pas que le fonds d'indemnisation pour les propriétaires soit une solution. Il ne s'agit que d' « un pansement sur une jambe de bois » selon lui.

10 commentaires

  • 13:32

    Entre les faux dossiers , ceux qui ne payent pas leur loyer- même ceux ont les moyens, ceux qui dégradent, les squatteurs... faut être courageux ou un peu fou pour encore oser louer un bien, sachant que la loi n'est pas du coté de celui qui prend des risques

