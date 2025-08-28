Taux du Livret A en baisse : l’assurance vie peut-elle être une alternative prudente ?

La chute du taux du livret A pousse vers d’autres solutions

Le taux du Livret A connaît une dégringolade historique en 2025. Après avoir culminé à 3% en 2023 et 2024, il est passé à 2,4% en février avant de chuter à 1,7% dès le 1er août 2025. Cette baisse s’explique par le reflux de l’inflation et la détente des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne.

Pour les 55 millions de détenteurs français, cette évolution représente une perte sèche de revenus. Un épargnant disposant de 22 950 euros, le plafond maximum du Livret A, voit ses intérêts annuels fondre de 689 euros à 390 euros. Face à cette érosion, il devient urgent d’explorer des alternatives sécurisées ou prudentes qui préservent le capital tout en offrant une meilleure rémunération. La sécurité reste la priorité absolue pour l’épargne de précaution.

Les solutions présentées dans cet article privilégient la protection du capital investi à terme (sous réserve de l’absence de défaut de l’émetteur ou de l’assureur), critère essentiel pour remplacer le Livret A tout en ayant pour objectif de générer des rendements supérieurs. Toutefois, elles ne permettent pas de garantir le capital investi à 100 % comme les livrets sécurisés proposés par l’Etat.

L’assurance-vie en euros : la solution de référence

Les fonds euros nouvelle génération renouvellent l’épargne garantie

Les fonds en euros nouvelle génération constituent l’alternative à sécurité relative la plus évidente au Livret A. Ces supports d’assurance-vie diversifient leurs investissements, dans le but d’améliorer la performance tout en offrant de la sécurité sur une grande part du capital.

Le Fonds Euro Nouvelle Génération de Spirica illustre cette évolution, avec une performance de 3,13% en 2024 (source Spirica). Cette performance remarquée s’explique par une stratégie d’investissement qui propose une diversification des actifs du fonds de plus de 40% sur des investissements immobiliers, actions ou private equity, le reste étant investi en obligations. Cette diversification permet d’exploiter les opportunités de différents marchés tout en maintenant un profil de risque maîtrisé. Les performances passées ne préjugent pour autant pas des performances futures.

La garantie en capital adaptée aux nouveaux défis

Cette diversification a une contrepartie imposée par l’assureur : la garantie de capital est nette des frais de gestion. Le capital est ainsi garanti à 98% (contre 100% pour les fonds euros classiques). Cette légère réduction de la garantie permet d’accéder à des classes d’actifs identifiées comme plus rémunératrices, avec l’objectif de délivrer des performances supérieures aux fonds euros traditionnels garanti à 100 %. En 2024, le rendement moyen des fonds euros a été de 2.63 %, selon l’ACPR, régulateur du secteur assurantiel.

Concrètement, un épargnant investissant 100 000 euros sur ce type de fonds nouvelle génération bénéficierait d’une garantie plancher de 98 000 euros, tout en visant une performance annuelle supérieure à 3% (non garantie). Le différentiel de rendement compense potentiellement la réduction marginale de garantie sur le long terme. Toutefois les performances ne sont pas garanties, et les résultats futurs ne sont pas une promesse quant aux résultats à venir.

Effet cliquet et sécurisation des gains potentiels

L’effet cliquet en assurance vie est un mécanisme de sécurisation spécifique aux fonds en euros. Il permet de transformer automatiquement les intérêts générés chaque année en capital définitivement acquis et garanti. Grâce à ce dispositif, les intérêts perçus sont intégrés au capital garanti, renforçant ainsi la protection de l’épargne, même en cas de fluctuations des marchés financiers. Ce mécanisme fonctionne à sens unique : chaque gain annuel potentiel vient s’ajouter de façon irréversible au capital initial. Il permet ainsi d’augmenter la part sécurisée de l’épargne, même si celle-ci n’atteint pas 100 %.

Avantages fiscaux et liquidité optimisés

L’assurance-vie offre une fiscalité spécifique qui favorise l’épargne sur le long terme. Avant 8 ans, les rachats subissent un prélèvement forfaitaire de 30% ou une imposition au barème de l’impôt augmentée des prélèvements sociaux (17.2%). Après cette durée, l’épargnant bénéficie actuellement d’un abattement annuel de 4 600 euros (9 200 euros pour un couple) sur la partie correspondant aux gains lorsqu’il procède à un rachat partiel ou total sur son contrat. Cette fiscalité améliore le rendement net des fonds en euros par rapport aux livrets bancaires classiques, en fonction de la situation individuelle de l’investisseur.

Un fonds euros nouvelle génération à 3,13% nets de frais procure un rendement potentiellement équivalent à un livret bancaire à 3,7% bruts, pour un épargnant optant pour le Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % sur ses revenus financiers (hypothèse d’un contrat ouvert depuis plus de 8 ans sans dépassement du seuil des abattements fiscaux et sous réserve du maintien de la législation en vigueur). La liquidité demeure un atout du contrat d’assurance-vie, avec possibilité de rachats partiels ou totaux à tout moment. Les délais peuvent varier selon les assureurs, tout comme les frais appliqués.

Les produits structurés à capital garanti : innovation et sécurité réconciliées

Des produits à risque mesuré

Un produit structuré est un instrument financier conçu et émis par une institution, le plus souvent une banque, dont le rendement dépend de l’évolution d’un ou plusieurs actifs sous-jacents. Il résulte d’une combinaison, selon une formule prédéfinie, d’actifs traditionnels (comme des obligations ou des actions) et de produits dérivés. Son objectif est de proposer à l’investisseur un couple rendement/risque personnalisé. Ce type de placement est considéré comme complexe, et il est important d’évaluer avant tout projet d’investissement son adéquation avec le profil de l’investisseur.

Le remboursement du capital investi dépend de la performance des actifs sous-jacents (indices, actions, paniers d’actions, taux d’intérêt, etc.). Certains présentent une garantie totale du capital à l’échéance et partielle en cours de vie, hors défaut de l’émetteur.

Le risque de défaut de l’émetteur dans un produit structuré correspond au risque que l’institution financière ayant émis le produit ne soit pas en mesure d’honorer le remboursement du capital et/ou le versement des gains potentiels. Autrement dit, même si la performance des actifs sous-jacents est favorable, l’investisseur peut subir une perte de son investissement si l’émetteur fait faillite. Ce risque est indépendant du fonctionnement du produit structuré lui-même : il est lié à la solvabilité de l’émetteur. Plus l’émetteur est perçu comme fiable (noté positivement par les agences de notation), plus ce risque peut être considéré comme faible, et inversement. En cours de vie la valeur du produit peut baisser sous son niveau initial, en fonction des paramètres de marché.

Phoenix Taux Semestriel Octobre 2025

Le produit Phoenix Taux Semestriel Octobre 2025 illustre ce type d’offre. Ce titre de créance complexe de droit français présente une protection du capital à l’échéance (octobre 2037) ou en cas de remboursement anticipé automatique (hors défaut). Attention néanmoins : en cas de rachat anticipé à l’initiative de l’épargnant, une perte en capital est possible si la valeur de marché est inférieure à l’investissement. Elle est également possible en cours de vie du produit.

L’objectif de coupon conditionnel semestriel de 5% délivré par ce produit structuré représente un potentiel de rendement intéressant. Cette performance s’appuie sur un sous-jacent « Taux » : le Taux CMS EUR 10 ans, offrant une exposition au marché obligataire européen.

Mécanisme de remboursement anticipé automatique

Un remboursement anticipé est possible au bout d’un an et à chaque semestre, dès lors qu’à l’une des dates de constatation de remboursement anticipé automatique, le « CMS EUR 10 ans » est inférieur ou égal à 2,50%. Ce mécanisme protège l’investisseur en cas d’environnement de taux bas et sécurise les gains acquis. L’accumulation d’un coupon conditionnel semestriel de 5% si le sous-jacent est inférieur ou égal à 3% est versée soit à la date de remboursement anticipé soit à la date d’échéance. Cette structure permet de capitaliser sur les conditions favorables de marché tout en offrant une sécurité relative sur le capital investi. Si les conditions ne sont pas remplies à date, il faut noter que les coupons ne sont pas perçus. Le risque de défaut de l’émetteur est également présent.

Éligibilité en assurance vie pour optimiser la fiscalité

Le produit est éligible en unité de compte d’un contrat d’assurance-vie, de capitalisation ou de retraite (Plan d’Épargne Retraite Individuel « PERIn »). Cette caractéristique permet de bénéficier de l’enveloppe fiscale avantageuse de l’assurance-vie (sous conditions et sous réserve de la législation applicable) tout en accédant à un produit structuré innovant.

Risques mesurés et garanties

L’émetteur Morgan Stanley & Co International Plc bénéficie d’une notation A+ (S&P), Aa3 (Moody’s), AA- (Fitch), gage de la solidité financière de la contrepartie. Cette qualité de crédit permet d’estimer le risque de défaut sur la durée du placement. Ce produit est positionné dans la classe de risque 2 sur 7.

Diversification stratégique entre fonds euros et produits structurés

Complémentarité des approches

La combinaison de fonds euros nouvelle génération et de produits structurés à capital garanti permet de construire une allocation d’épargne relativement sécurisée dans des conditions plus attractives que le livret A, tout en bénéficiant d’une garantie importante (mais non complète). Les fonds euros offrent une liquidité permanente et des objectifs de performance, avec une garantie importante du capital, tandis que les produits structurés visent des rendements plus élevés sur des horizons déterminés, tout en présentant une garantie relative (totale à échéance et partielle en cours de vie, sauf défaut de l’émetteur,)

Une répartition diversifiée peut répondre à l’objectif de préservation de la sécurité du capital sur un horizon de long terme (celui du produit structuré à l’échéance la plus lointaine) tout en visant des performances (non garanties) supérieures à 3% annuels.

Seuils d’investissement et frais de gestion

Le montant minimum d’investissement est de 1 000 EUR pour les produits structurés, et les frais de gestion maximum de 2% sur les fonds euros nouvelle génération. Il est important de prendre connaissance de tous les frais que peut appliquer l’assureur (sur arbitrage, rachat, etc.) afin d’avoir une vue complète.

Conclusion : vers une autre épargne sécurisée

La baisse du taux du Livret A catalyse l’évolution de l’épargne sécurisée vers des solutions plus sophistiquées et potentiellement rémunératrices. Les fonds euros nouvelle génération et les produits structurés à capital garanti à échéance peuvent constituer une alternative pour l’épargne prudente, S’ils n’offrent pas la garantie totale du capital, ils offrent une sécurité relative à terme, un potentiel de performance selon les conditions de marché, et des plafonds de versement plus élevés.

Cet article ne constitue pas une recommandation personnalisée. Vous êtes invité à consulter la documentation d’information présentant l’ensemble des caractéristiques, des risques et des frais afférents à l’investissement avant toute décision d’investissement. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Les avantages fiscaux ne doivent pas constituer la seule motivation de votre investissement. Certains investissements peuvent présenter un risque en capital, aucune garantie de rendement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Votre conseiller est à votre disposition pour étudier les placements qui correspondent le mieux à vos objectifs et à votre situation.