Swiss Life Asset Managers France lance son second fonds professionnel de capital investissement dédié à l’hôtellerie de plein air haut de gamme

Fort de la dynamique observée autour du FPCI Plein Air Invest, Swiss Life Asset Managers France réaffirme son engagement auprès du Groupe Inspire et annonce le lancement d'un second millésime, le FPCI Plein Air Invest II. Ce nouveau fonds professionnel de capital investissement vise à accompagner le développement d'une plateforme d'hôtellerie de plein air premium en France. Ouvert à la souscription jusqu'au 23 octobre 2026, il renforce le partenariat stratégique avec le Groupe Inspire, exploitant des établissements sous l'enseigne Slow Village.

Un secteur en plein essor, porté par la montée en gamme

Premier mode d'hébergement touristique en France, l'hôtellerie de plein air connaît une dynamique importante. Le pays compte plus de 7 000 campings et 860 000 emplacements. La saison 2025 a été particulièrement performante enregistrant +9 % de fréquentation et +8 % de chiffre d'affaires, soit 3,5 milliards d'euros de recettes prévisionnelles pour les exploitants de campings en France.

Cette croissance est notamment soutenue par la montée en gamme du secteur :

- 60 % des campings sont classés 4 ou 5 étoiles

- 85 % des Français considèrent l'hôtellerie de plein air comme un moyen de se reconnecter à la nature.

La prédominance des acteurs indépendants sur ce marché laisse entrevoir des opportunités de consolidation importantes, avec un potentiel notable de création de valeur.

Plein Air Invest II : une solution de capital investissement différenciante

Convaincu des opportunités que présente l'hôtellerie de plein air, Swiss Life Asset Managers France renforce son partenariat stratégique avec le Groupe Inspire et lance le FPCI Plein Air Invest II.

Objectif : offrir aux investisseurs une exposition à ce secteur en forte croissance, bénéficiant de traitements fiscaux spécifiques.

Ouvert à la souscription jusqu'au 23 octobre 2026, ce véhicule s'adresse aux dirigeants et actionnaires souhaitant réinvestir le produit d'une cession, ainsi qu'aux épargnants privés et sociétés soumises à l'IS recherchant une diversification patrimoniale.

Pour les personnes morales : éligibilité au dispositif de remploi (article 150-0 B ter du CGI), report d'imposition, exonération de plus-value après 5 ans.

Pour les personnes physiques : éligibilité article 163 B quinquies du CGI, exonération d'IR sur les dividendes et les plus-values (hors prélèvements sociaux de 17,2 %), capitalisation des dividendes, engagement de détention supérieur à 5 ans.

« Le FPCI Plein Air Invest II s'inscrit dans la continuité du premier fonds et répond à une demande croissante des investisseurs pour des solutions ancrées dans l'économie réelle, offrant une visibilité de long terme. Ce nouveau véhicule permettra d'accompagner le Groupe Inspire dans sa stratégie ambitieuse et de soutenir la structuration d'un marché en pleine transformation », souligne Philippe Rossini, Gérant hôtelier chez Swiss Life Asset Managers France.

Swiss Life Asset Managers France : un pôle d'expertise dédié à l'hôtellerie

Avec une conviction forte sur ce secteur, Swiss Life Asset Managers a constitué un pôle de compétence européen dédié à l'hôtellerie, incluant l'hôtellerie de plein air. Ce pôle gère aujourd'hui plus de 120 actifs confiés à plus de 30 enseignes hôtelières et s'appuie sur une équipe expérimentée issue du monde de l'hôtellerie, garantissant une sélection rigoureuse des actifs.

La stratégie ISR appliquée aux actifs hôteliers implique une notation ESG, la définition d'axes d'amélioration et la mesure des actions mises en œuvre.

