Sogenial Immobilier renforce son engagement durable avec l’acquisition de 163 hectares de forêts pour le GFI CoeurForest

Dans le cadre du développement de son Groupement Forestier d'Investissement (GFI) CoeurForest, Sogenial Immobilier annonce l'acquisition de deux nouvelles forêts. Cette opération illustre la volonté de la société de renforcer son engagement en faveur d'une gestion durable, responsable et profondément ancrée dans les territoires.

À travers CoeurForest, Sogenial Immobilier défend une vision patiente et exigeante de la gestion forestière : entretenir les paysages, produire un bois de qualité et soutenir des emplois ruraux durables. Investir dans la forêt, c'est préparer un avenir durable, fondé sur des ressources renouvelables et le respect du patrimoine naturel.

Jean-Philippe Roux, Responsable des Fonds Forestiers : « Notre GFI a pour vocation de gérer la forêt avec patience et responsabilité, en conciliant production de bois de qualité, préservation de la biodiversité et transmission d'un patrimoine vivant. Nous croyons qu'investir dans la nature, c'est investir dans l'avenir : valoriser sans épuiser, transmettre sans appauvrir, et contribuer à des paysages ruraux durables, porteurs de sens et de vie. »