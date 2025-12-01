Limitation d'Airbnb, "plan Marshall" du parc social : Bournazel abat ses cartes pour le logement à Paris

Le candidat à la mairie de Paris compte notamment plaide pour rénover "l'intégralité" du parc social d'ici 10 ans, en quadruplant le rythme actuel de rénovation.

Pierre-Yves Bournazel, le 27 mai 2025, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le candidat Horizons à la mairie de Paris Pierre-Yves Bournazel a présenté lundi 1er décembre un "pacte de confiance" pour "reconquérir 60.000" logements dans la capitale, en remettant des biens vacants ou saisonniers sur le marché, et rénover l'ensemble du parc social.

La majorité sortante d'Anne Hidalgo "a échoué sur le logement, la capitale est devenue hors de prix", a critiqué Pierre-Yves Bournazel, selon lequel cette situation explique en grande partie pourquoi Paris a perdu 130.000 habitants depuis dix ans. Il promet s'il est élu en mars 2026 un "pacte de confiance" pour regagner 60.000 logements dans une ville où 270.000 logements - quasiment un sur cinq - sont vacants. "C'est une priorité absolue", a assuré lors d'une conférence de presse le candidat Horizons, soutenu par Renaissance. Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens, la ville proposera un "pack 100% garanties" des loyers et des cautions, espérant en récupérer 20.000. Un dispositif déjà en place mais "qui ne fonctionne pas", selon le conseiller de Paris et ancien député, proche d'Edouard Philippe.

La location touristique serait limitée à 30 jours par an, contre 90 actuellement, pour "revenir à l'esprit initial d'Airbnb". Au moins 10.000 appartements, selon ses calculs, pourraient être remis sur le marché de la location. Il prévoit un "plan Marshall" pour rénover "l'intégralité" du parc social d'ici 10 ans, en quadruplant le rythme actuel de rénovation.

"Sortir des postures idéologiques"

Le coût est évalué à 900 millions d'euros sur la mandature, financés par la revente d'une partie du parc social aux locataires souhaitant accéder à la propriété, l'arrêt des préemptions et son plan de réduction du train de vie de l'Hôtel de ville (400 millions d'euros d'économies). Comme sa concurrente à droite Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel n'entend pas aller au-delà des 25% de logements sociaux, objectif fixé par la loi SRU, aujourd'hui atteint sur l'ensemble de la capitale malgré un net déséquilibre entre les arrondissements de l'est et de l'ouest.

"Ca ne veut pas dire qu'il n'y en aura aucun. Nous avons besoin de logements sociaux mais qui fonctionnent. Il faut sortir des postures idéologiques, entre la majorité qui vise 40% de logements sociaux en 2040, et ceux qui n'en veulent jamais", ciblant sans la nommer la maire du 7e arrondissement où le taux de logement social est l'un des plus faibles de Paris. Il promet aussi la création de trois nouveaux quartiers étudiants, avec 7.000 logements supplémentaires dédiés. Selon un récent sondage, Pierre-Yves Bournazel est crédité de 15% des intentions de vote au premier tour des municipales, derrière le candidat socialiste Emmanuel Grégoire (22%) et la candidate des LR Rachida Dati (28%).