Sofidynamic saisit une opportunité stratégique en Gironde avec l’acquisition d’un entrepôt logistique de 5 000 m²

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Agissant pour le compte de Sofidynamic, Sofidy annonce l'acquisition d'un immeuble d'activité à Vayres (Gironde), à 25 kilomètres au nord-est de Bordeaux. Cette opération constitue une opportunité d'investissement attractive pour les associés du véhicule diversifié lancé fin 2023, dont l'objectif est de privilégier des actifs offrant un rendement immédiat et durable.

Des acquisitions ciblées pour soutenir la performance

D'un montant net vendeur de 2,9 millions d'euros(1), cette opération affiche un rendement AEM de 8,3% (2) et illustre la capacité de Sofidynamic à saisir des opportunités attractives sur des actifs immobiliers offrant un couple rendement / visibilité locative particulièrement intéressant. Situé dans une commune de l'agglomération bordelaise facilement accessible par le train et les grands axes routiers, cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie déployée par Sofidynamic depuis son lancement fin 2023.

L'actif, d'une superficie totale d'environ 5 000 m², dont 4 700 m² en rez-de-chaussée et 300 m² de bureaux à l'étage, est actuellement loué à PRONATURA, filiale du Groupe Organic Alliance spécialisée dans la distribution de produits bio alimentaires et non-alimentaires. Le bail, sécurisé et long terme, court jusqu'en 2033, assurant ainsi un revenu locatif stable et une bonne visibilité financière pour les investisseurs.

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Une gestion locative dynamique

Au-delà de la qualité de son implantation, l'actif bénéficie de caractéristiques techniques remarquables. Implanté sur un terrain en pleine propriété en cours de division parcellaire, l'immeuble dispose notamment d'une hauteur sous plafond de 10 mètres, dont 8 mètres sous une isolation performante héritée de son usage précédent par un négociant en vins. Par ailleurs, des travaux récents d'un montant d'environ 500 000 euros ont été engagés par le locataire sur la zone de froid afin d'optimiser l'efficacité énergétique du site et de moderniser les équipements, conformément aux exigences du décret tertiaire.

La localisation vient renforcer l'attractivité de l'investissement. Vayres bénéficie en effet d'une excellente desserte via la nationale N89, se situe à 5 kilomètres de l'autoroute A89 reliant Bordeaux à Lyon, et à 20 kilomètres de l'autoroute A10, principal axe Paris-Bordeaux. La gare locale et la proximité immédiate de Bordeaux facilitent également l'accès aux activités logistiques et commerciales. Enfin, la commune, à la fois dynamique et paisible, profite de la proximité des zones d'activité du Bos Plan et de Camparian, ainsi que d'acteurs majeurs de la grande distribution tels que Carrefour, Leclerc et Auchan.

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Perspectives pour 2025

Forte de cette acquisition, Sofidynamic poursuit le déploiement de sa stratégie d'investissement sélective, centrée sur des actifs offrant un rendement immédiat et durable, adossés à des locataires solides et implantés dans des zones économiquement attractives. Les travaux en cours sur le site de Vayres devraient contribuer à renforcer encore les performances techniques de l'immeuble et à sécuriser l'investissement sur le long terme. D'autres acquisitions en Nouvelle-Aquitaine, visant une rentabilité similaire, sont d'ores et déjà à l'étude.

« Cette acquisition combine rendement élevé, locataire solide et actif de qualité, dans une zone stratégique du Sud-Ouest. Les travaux en cours renforceront encore les performances techniques de l'immeuble et sécurisent l'investissement sur le long terme. D'autres acquisitions en Nouvelle-Aquitaine, visant une rentabilité similaire, sont déjà à l'étude », déclare Isabelle Sigler, Directrice Régionale Sud-Ouest de Sofidy .

Pour cette opération, Sofidy a été accompagnée par les équipes d'Arthur Loyd Bordeaux.

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(1) Hors droits.

(2) Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.