Sofidy Europe Invest : viser l’Europe sans rien céder sur la centralité

Lancée en 2021, la SCPI diversifiée Sofidy Europe Invest de Sofidy a dû affronter la hausse brutale et rapide des taux d'intérêt. Elle a su s'adapter en se montrant patiente puis en relançant ses acquisitions au bon moment. Une stratégie audacieuse qui s'est avérée payante. Elle poursuit ses ambitions en veillant à acquérir des actifs de qualité au cœur des grandes métropoles européennes.

Une SCPI qui a su ralentir…avant de rebondir

Après un franc succès lors de son lancement, Sofidy Europe Invest a évolué dans un environnement de taux complètement reconfiguré en 2022. Elle a alors choisi de stopper ses investissements et d'accumuler de la trésorerie en attendant une meilleure visibilité. Elle est repartie à l'offensive début 2024, en investissant à la fois avec réactivité et sélectivité de façon à saisir les opportunités du nouveau cycle immobilier. A fin juin, sur les 18 derniers mois, elle a investi près de 183 millions d'euros à un taux de rendement moyen immédiat de 7%. * Plus de la moitié de son patrimoine a été acquis sur la période. Ce renouvellement dynamique de son portefeuille d'actifs a eu un impact relutif sur ses performances, et ce n'est pas fini !

Sofidy Europe Invest, qui affiche un endettement quasiment inexistant, peut s'appuyer sur un effet de levier cible de l'ordre de 25 % pour enrichir fructueusement son patrimoine.

Rendements et valorisations en progression

Le taux de distribution brut de fiscalité (1) a progressé, passant de 4.71%* à 5.2%* entre 2023 et 2024(2). Il pourrait atteindre 5.4% (3) (fourchette haute visée) en 2025. Outre un contexte favorable aux acquéreurs, ces performances sont aussi le fruit d'une gestion rigoureuse des actifs permettant d'atteindre un taux d'occupation financier et un taux de recouvrement élevés (respectivement 96%* et 98%* au second trimestre).

Quant aux valorisations, elles suivent également une trajectoire ascendante : la surcote entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution s'est réduite entre fin 2024 et fin juin 2025, passant de 5.4% à moins de 3%. Cette tendance ainsi que le renouvellement pour 3 ans de son Label ISR soulignent indéniablement la qualité du patrimoine de Sofidy Europe Invest.

Une stratégie patrimoniale, qui mise sur des emplacements centraux

Sofidy Europe Invest vise une diversification aussi bien sectorielle (commerces, bureaux, hôtels, logistique) que géographique. Elle est investie hors de France dans six pays (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Irlande et Royaume-Uni).

Veillant à la qualité des emplacements, si chère à Sofidy, elle vise prioritairement le cœur des grandes métropoles européennes de plus de 500.000 habitants. Ce positionnement, la qualité des actifs, leur diversification ainsi que la granularité du portefeuille (taille moyenne des actifs de l'ordre de 10 millions d'euros) permet à Sofidy Europe Invest de présenter un indicateur de risque mesuré de 3 sur 7. Tout en étant agile pour saisir les opportunités d'acquisitions. Début 2025, elle a co-investi au Royaume-Uni avec Immorente, dans un retail park à Coventry pour un rendement acte en main de 7.45%**. Elle s'est aussi positionnée aux Pays-Bas sur une salle de sport au cœur d'Utrecht (rentabilité de 7.0 %**) et sur un hôtel en Espagne sur la Costa del Sol à Torremolinos (rentabilité de 7,0%**). Tout récemment elle a participé au dernier club-deal lancé pour l'acquisition d'un des plus grands centres commerciaux de cœur de ville des Pays-Bas (110 enseignes, pour plus de 55.000 m2 de surfaces locatives), dans la ville de Zoetermeer (région de la Randstad). Cette opération d'envergure affiche un rendement de 8.9%**.

Une solution accessible à la fiscalité avantageuse

Accessible en ligne, Sofidy Europe Invest est éligible aux versements programmés, au démembrement de propriété temporaire (4) et peut être souscrite à crédit (5).

Sa stratégie européenne et la fiscalité adoucie qui en découle permet à Sofidy Europe Invest de répondre aux attentes des épargnants fortement fiscalisés. (6)

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

** Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

(1) Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1 er janvier de l'année N. Au titre de 2024, ce dividende intègre une fiscalité immobilière payée par la SCPI pour le compte des associés à hauteur de 10,6%.

(2) La SCPI ayant été créée en 2021, aucun TRI réalisé au minimum sur une période de 5 ans ne peut être publié, conformément au guide ASPIM sur les indicateurs de performance.

(3) Cette fourchette de dividende annuel est non garantie et sera ajustée au cours des prochains trimestres. Il s'agit de prévisions basées sur des hypothèses arrêtées par la Société de Gestion, qui ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(4) La souscription en démembrement concerne un public averti. Comme tout investissement, la souscription de parts de SCPI en démembrement présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur. La nue-propriété et/ou l'usufruit de parts présente une liquidité encore plus limitée. Il est donc important de ne pas devoir vendre ses parts avant le terme du démembrement

(5) RISQUE LIÉ À L'ACHAT À CRÉDIT DE PARTS DE SCPI : Si le revenu des parts achetées à crédit par l'associé n'est pas suffisant pour rembourser le crédit, ou en cas de baisse des prix lors de la vente des parts, le souscripteur devra payer la différence.

(6) La fiscalité dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est susceptible de changer à l'avenir. Il est donc recommandé aux associés de la SCPI d'étudier leur situation fiscale avec leur conseiller fiscal habituel.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.