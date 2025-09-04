Sofidy Europe Invest : nouvelle acquisition d’un établissement 4 étoiles en Andalousie

SOFIDY

La SCPI Sofidy Europe Invest signe sa première acquisition dans le secteur hôtelier espagnol avec l'acquisition de l'hôtel AluaSoul Costa Málaga, un établissement 4 étoiles situé à Torremolinos, en Andalousie. L'actif a été acquis auprès de fonds gérés par Blantyre Capital Limited, société d'investissement basée à Londres.

Un partenariat stratégique avec Pierre & Vacances

Suite à cette acquisition, l'hôtel sera renommé The Pierre & Vacances Hotel Costa Málaga et exploité dans le cadre d'un bail ferme de 15 ans par Pierre & Vacances, opérateur européen majeur spécialisé dans les résidences de loisirs et urbaines. Le groupe gère plus de 45 000 unités sous des marques reconnues telles que Pierre & Vacances, Center Parcs et Adagio.

Un actif hôtelier premium au cœur de la Costa del Sol

L'établissement compte 243 chambres dont 28 suites, et propose de nombreux équipements haut de gamme : bar rooftop, piscine, salle de sport et terrasse extérieure. Il a fait l'objet d'importants travaux de rénovation sous la propriété de Blantyre Capital. Sofidy prévoit de renforcer encore la valeur de l'actif via de nouveaux aménagements.

Une destination touristique à forte attractivité

Situé au centre de Torremolinos, à seulement 200 mètres de la gare offrant un accès direct à l'aéroport international de Málaga, l'hôtel bénéficie d'un emplacement stratégique. La ville a attiré 1,2 million de visiteurs en 2023 et profite d'un climat méditerranéen avec plus de 300 jours d'ensoleillement, réduisant la saisonnalité de l'activité.

