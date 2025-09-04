 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sofidy Europe Invest : nouvelle acquisition d’un établissement 4 étoiles en Andalousie
information fournie par Sofidy 04/09/2025 à 15:22

SOFIDY

SOFIDY

La SCPI Sofidy Europe Invest signe sa première acquisition dans le secteur hôtelier espagnol avec l'acquisition de l'hôtel AluaSoul Costa Málaga, un établissement 4 étoiles situé à Torremolinos, en Andalousie. L'actif a été acquis auprès de fonds gérés par Blantyre Capital Limited, société d'investissement basée à Londres.

Un partenariat stratégique avec Pierre & Vacances

Suite à cette acquisition, l'hôtel sera renommé The Pierre & Vacances Hotel Costa Málaga et exploité dans le cadre d'un bail ferme de 15 ans par Pierre & Vacances, opérateur européen majeur spécialisé dans les résidences de loisirs et urbaines. Le groupe gère plus de 45 000 unités sous des marques reconnues telles que Pierre & Vacances, Center Parcs et Adagio.

Un actif hôtelier premium au cœur de la Costa del Sol

L'établissement compte 243 chambres dont 28 suites, et propose de nombreux équipements haut de gamme : bar rooftop, piscine, salle de sport et terrasse extérieure. Il a fait l'objet d'importants travaux de rénovation sous la propriété de Blantyre Capital. Sofidy prévoit de renforcer encore la valeur de l'actif via de nouveaux aménagements.

Une destination touristique à forte attractivité

Situé au centre de Torremolinos, à seulement 200 mètres de la gare offrant un accès direct à l'aéroport international de Málaga, l'hôtel bénéficie d'un emplacement stratégique. La ville a attiré 1,2 million de visiteurs en 2023 et profite d'un climat méditerranéen avec plus de 300 jours d'ensoleillement, réduisant la saisonnalité de l'activité.

Découvrez en plus sur cette acquisition sur sofidy.com .

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez le guide Sofidy sur cette solution d'épargne immobilière.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d’entrée et accessible à partir de 180 €.

DÉCOUVRIR L'OFFRE

Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.

