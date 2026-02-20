SOFIDY accélère au creux du cycle avec plus de 1,1 milliard d’euros investis en 2024 et 2025

En 2025, dans un marché immobilier entré en phase de stabilisation, les SCPI de Sofidy ont confirmé leur solidité et leur capacité à créer de la valeur. Fidèles à une stratégie d'investissement de bas de cycle, elles ont su profiter d'un point d'entrée attractif pour investir massivement à des niveaux de rendement élevés, tout en renforçant la diversification géographique et sectorielle et en privilégiant la qualité des emplacements. Les SCPI de Sofidy ont par ailleurs réalisé une collecte brute de 234 M€ sur l'année.

Au total, les acquisitions de l'année 2025 s'élèvent à 555 M€* et affichent un rendement moyen « acte en mains » de +7,35 % (3). Sur deux ans, 2024 et 2025, le volume d'investissement des fonds immobiliers gérés par Sofidy atteint plus de 1,1 Md€, avec un taux de rendement moyen de +7,89% (3), des conditions favorables qui soutiennent déjà la performance des portefeuilles.

Près de 60 % des acquisitions 2025 ont été réalisées hors de France, avec une dynamique particulièrement forte aux Pays Bas, premier pays d'investissement, devant l'Espagne, l'Italie et le Royaume Uni. La diversification sectorielle s'est accrue : le commerce demeure toujours un pilier de la politique d'investissement (57 %), complété par des acquisitions en hôtellerie (15 %), en bureaux prime (14 %), locaux d'activité (7 %), santé (4 %) et résidentiel géré / Coliving (4 %).

Cette stratégie disciplinée se traduit par des résultats concrets (1) :

• Sofidynamic, la SCPI à haut rendement de la gamme, affiche une Performance Globale Annuelle (4) de +14,04 % en 2025, combinant un taux de distribution brut de +9,04 % (5) et une revalorisation de +5,0 % du prix de part en début d'année.

• Immorente, la SCPI diversifiée de référence du marché, a maintenu une Performance Globale Annuelle (4) de +5 % en 2025 et un prix de souscription stable à 340 €.

• Sofidy Europe Invest confirme sa montée en puissance en 2025 : sa Performance Globale Annuelle progresse (4) à +5,41 % (vs. +5,2 % en 2024) et les acquisitions réalisées sur l'exercice affichent un rendement moyen de +7,7 % (3).

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(2) Entre le 31/12/2024 et le 31/12/2025.

(3) Le rendement AEM (Acte en main) exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM des actifs acquis par les fonds n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures des fonds. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

(4) La performance globale de l'année N correspond à la somme du taux de distribution de l'année N et de la variation du prix de souscription entre le 1er janvier de l'année N et le 1er janvier de l'année N+1.

* Tous fonds confondus

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

