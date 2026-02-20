Moins de 65.000 logements neufs vendus à des particuliers en 2025, en repli de 6% sur un an

Des immeubles en construction à Lyon le 29 janvier 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le nombre de logements neufs réservés par des particuliers en 2025 a reculé de 6% sur un an, touchant un nouveau plus bas, à 64.867, selon des données provisoires publiées vendredi par le ministère de la Ville et du Logement.

La baisse des réservations, première étape de l'acquisition d'un logement neuf, concerne surtout les appartements : -6,7% en 2025 sur un an, alors que les achats de maisons individuelles ont progressé de 6% l'année passée.

Ce sont surtout les trois derniers mois de 2025 qui ont connu un ralentissement des réservations de logements neufs : -5,6% par rapport au trimestre précédent.

Les promoteurs ont en revanche mis en vente auprès des ménages 73.470 logements neufs, soit 19% de plus qu'en 2024.

Après un nombre de logements commercialisés au plus bas en 2024, les promoteurs ont commencé à reconstituer leur offre en 2025. Mais face aux réservations qui n'ont pas suivi le rythme, le stock de logements à écouler s'élève à 123.945 fin 2025, 3,5% de plus que fin 2024.

L'année 2025 a commencé avec l'arrêt de la niche fiscale Pinel, qui assurait des avantages fiscaux aux investisseurs particuliers achetant un logement pour le louer.

Cette disparition du soutien à l'investissement locatif a fait chuter le nombre de logements vendus à ce public.

Avant cela, la hausse des coûts de construction et des taux d'intérêt à partir de 2022, qui ont bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages, avaient déjà mis un coup d'arrêt au secteur.

En plus des ménages, 53.761 logements neufs ont été réservés en 2025 par des investisseurs institutionnels, principalement des bailleurs sociaux, en baisse de 7% par rapport à 2024.

En 2023 et 2024, ces derniers avaient soutenu les promoteurs immobiliers en difficulté en rachetant plus de logements que d'habitude. Désormais leur niveau de réservation tend à revenir à la normale.