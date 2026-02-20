La SCPI Sofidynamic dévoile ses résultats du 4e trimestre 2025

information fournie par Sofidy • 20/02/2026 à 12:08

Malgré un contexte économique marqué par des incertitudes, la SCPI SOFIDYNAMIC continue de se distinguer avec une progression de +6,4 % de la valeur de son patrimoine sur un an, traduisant la pertinence de sa stratégie d'investissement.

Au quatrième trimestre, la collecte a atteint un niveau record, s'élevant à 42 M€. La capitalisation de la SCPI s'établit désormais à 177 M€, pour près de 6 500 associés. Huit nouveaux actifs ont été acquis en France et aux Pays-Bas, représentant un investissement de 30 M€ et offrant un rendement immédiat moyen de 8,5 %. Au 31 décembre 2025, le patrimoine se compose ainsi de 27 immeubles et 580 unités locatives. Par ailleurs, l'étude de nouvelles acquisitions, notamment en Espagne, est en cours afin de poursuivre la diversification.

Sur le plan de la performance, SOFIDYNAMIC maintient un excellent taux d'occupation financier à 97,6 %. En 2025, la SCPI distribue un dividende de 24,42 € par part en pleine jouissance, soit un taux de distribution brut de fiscalité de 9,04 %. En prenant en compte la hausse du prix de souscription intervenue en janvier 2025, la performance globale annuelle atteint un niveau remarquable de 14,04 %.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez le guide Sofidy sur cette solution d'épargne immobilière.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.

Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

