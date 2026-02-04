SeLoger-Meilleurs Agents va supprimer près de 30% de ses effectifs

( AFP / THOMAS COEX )

Le groupe d'annonces immobilières SeLoger-Meilleurs Agents va supprimer 275 postes, soit près de 30% de ses effectifs, pour adopter une organisation plus "locale", a indiqué mardi à l'AFP son directeur général Baptiste Capron, confirmant une information du journal Les Echos.

SeLoger-Meilleurs Agents est une filiale du groupe Aviv, présent également en Allemagne, Belgique et Israël, qui avait mis beaucoup de moyens pour construire une plateforme d'annonces immobilières commune à tous les pays.

Désormais, ce "projet a abouti et ne nécessite plus les mêmes capacités" de développement, a expliqué Baptiste Capron, à la tête de l'entité française qui compte 964 salariés.

Les développeurs et ingénieurs représentent 80% des effectifs supprimés en France. Des suppressions de postes sont aussi prévues en Allemagne.

Désormais, le groupe veut se concentrer sur les besoins locaux. SeLoger-Meilleurs Agents veut développer des services dédiés aux clients français, comme l'intégration de la carte scolaire dans la recherche de logement.

En France, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est assorti d'un plan de départs volontaires (PDV) et la direction, en accord avec les syndicats, espère "maximiser le volontariat", a précisé M. Capron.

Une période de deux mois est ouverte pour les départs volontaires, avant des propositions de reclassement interne, puis des licenciements à partir du printemps "s'il reste des suppressions de postes nécessaires à l'issue" du PDV, selon des documents internes consultés par l'AFP.

Comme le reste du secteur, de 2022 à 2024, SeLoger-Meilleurs Agents a souffert de la crise de l'immobilier et de la chute du nombre de transactions. Mais "ce n'est pas le facteur numéro 1", a assuré M. Capron.

Le nombre de postes supprimés a été plusieurs fois revu en baisse "grâce à la qualité du dialogue social", selon le directeur général, qui affirme que le projet de transformation du groupe a obtenu l'accord majoritaire des syndicats.

Un premier PDV avait mené à la suppression de 90 postes en 2024.

Les sociétés SeLoger, plateforme d'annonces immobilières en ligne, et Meilleurs Agents, spécialisée dans l'estimation des biens immobiliers, sont des filiales du groupe Aviv, détenu par les fonds d'investissements KKR et CPP Investments.