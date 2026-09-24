SCPI Sofidynamic : le bulletin trimestriel d'information du 2ᵉ trimestre 2026

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Malgré un contexte immobilier européen fragilisé par le conflit persistant au Moyen-Orient, la pression sur les prix de l'énergie, le retour des craintes inflationnistes et la remontée des taux directeurs de la BCE (+25 points de base le 11 juin dernier), Sofidynamic tire parti de sa discipline d'investissement et de son agilité. La valorisation des actifs à mi-année ressort en hausse de 3,8 % à périmètre constant, ce qui a permis d'augmenter le prix de souscription de 1,6 %, passant de 315 € à 320 € depuis le 1ᵉʳ juin 2026.

Au cours du trimestre, la SCPI a acquis 5 actifs pour un montant total de plus de 47 M€, générant un rendement moyen à l'acquisition de 9,5 %, confirmant sa capacité à saisir les opportunités offertes par un cycle immobilier favorable aux acheteurs les plus agiles. Le fonds poursuit sa diversification sectorielle, notamment avec une prise de participation opportuniste dans un immeuble de bureaux de dernière génération en bordure de Paris, accueillant 8 sièges sociaux d'entreprises de premier plan.

En parallèle, Sofidynamic a bénéficié d'une collecte solide de près de 32 M€, portant le nombre d'associés à 8 380 et la capitalisation à 248 M€ à fin juin 2026. Les performances opérationnelles se maintiennent à un niveau élevé, avec un taux d'occupation financier de 97,7 %. Ces résultats permettent d'envisager pour 2026 un dividende annuel prévisionnel compris entre 23,20 € et 25,60 € par part ayant pleine jouissance, avec un acompte trimestriel de 5,52 € par part au deuxième trimestre.

Retrouvez le bulletin trimestriel d'information du 2ᵉ trimestre 2026 ci-dessous.

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Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.