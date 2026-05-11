SCPI Sofidynamic dévoile ses performances du 1er trimestre 2026

information fournie par Sofidy • 11/05/2026 à 15:04

SOFIDY

Malgré un environnement immobilier européen encore marqué par les tensions géopolitiques, le retour des craintes inflationnistes et la volatilité des marchés financiers, Sofidynamic continue de bénéficier de l'attractivité relative du marché européen. La valorisation des actifs de la SCPI à la fin de l'exercice écoulé ressort en hausse de 6,4 %, confirmant la résilience du patrimoine et le maintien du prix de souscription à 315 €.

Au premier trimestre 2026, Sofidynamic a réalisé six acquisitions pour un montant total de plus de 39 M€, avec un rendement moyen à l'acquisition de 7,6 %. La SCPI a notamment poursuivi sa diversification géographique avec un premier investissement en Espagne, à Albacete, via une participation de 33 % dans un centre commercial bénéficiant d'un taux d'occupation de 98 % et de solides performances opérationnelles.

Portée par une collecte de près de 35 M€ sur le trimestre, la SCPI compte désormais 7 629 associés pour une capitalisation de 212 M€ à fin mars 2026. Cette dynamique lui permet de poursuivre ses investissements et d'élargir son implantation géographique. Sur le plan opérationnel, Sofidynamic affiche un taux d'occupation financier de 97,7 %, avec un acompte sur dividende de 5,52 € par part au premier trimestre. Ces résultats permettent d'anticiper pour 2026 un dividende annuel prévisionnel compris entre 23,20 € et 25,60 € par part.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez le guide Sofidy sur cette solution d'épargne immobilière.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.

Retrouvez le bulletin trimestriel d'information du 1er trimestre 2026 ci-dessous :