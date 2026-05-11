Escroquerie autour d'un projet immobilier dans la Creuse : des centaines d'investisseurs lésés par deux Britanniques

Les suspects ont attiré ders investisseurs en leur faisant miroiter des rendements de 6 à 8 %. (illustration) (Steve Bussinne / Pixabay)
Une vaste escroquerie immobilière autour d'un domaine situé dans la Creuse a fait plusieurs centaines de victimes. Deux Britanniques, à l'origine de ce projet hôtelier qui s'est transformé en arnaque bien ficelée, sont aujourd'hui mis en cause par la justice pour « escroquerie et blanchiment en bande organisée ». L'un d'eux a été interpellé en Espagne le 28 avril dernier et placé en détention, indique TF1 . L'autre est toujours recherché.
« J'ai eu affaire à des irresponsables »
Ces deux hommes ont racheté le domaine du château de la Cazine, à Noth, contre 2,5 millions d'euros en 2010. Ils ont proposé des logements à la vente en faisant miroiter des rendements de 6 à 8 % aux investisseurs. « C’était très professionnel. J’ai investi pour plus de 200 000 euros (...). Je suis très en colère. J'ai eu affaire à des irresponsables, des gens qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire » , a dénoncé l'une des victimes, de nationalité belge, interrogée par TF1.
Après une perquisition des autorités dans le domaine en avril 2025, les deux Anglais auraient continué à commercialiser ces logements fantômes. Ils ont finalement disparu après la liquidation judiciaire de leur société en février dernier. L'argent détourné, tout comme le second suspect, reste pour le moment introuvables.
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