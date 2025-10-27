SCPI : pourquoi la diversification sectorielle est-elle essentielle ?

La répartition sectorielle d'une SCPI – entre bureaux, commerces, résidentiel ou logistique – n'est pas un simple choix d'allocation. C'est un pilier stratégique qui permet de diversifier les risques, sécuriser les revenus locatifs et s'adapter aux évolutions du marché. Pensée dès la création de la SCPI, cette combinaison sectorielle est régulièrement ajustée pour accompagner les cycles économiques et optimiser la performance du portefeuille.

Une stratégie définie dès le départ, loin d'être un hasard

La répartition entre les différents secteurs immobiliers ne relève jamais du hasard. Chaque SCPI s'appuie sur une stratégie d'allocation sectorielle, construite autour de plusieurs paramètres :

Une vision de long terme sur les marchés immobiliers

Un horizon de placement adapté aux objectifs des investisseurs

Une ambition de rendement et de régularité

Cette stratégie est réévaluée en continu pour s'adapter aux cycles économiques et intégrer les grandes tendances structurelles : digitalisation, vieillissement démographique, mutation des usages, évolutions réglementaires, etc.

L'équilibre au cœur de la performance

Concentrer ses investissements sur un seul secteur peut sembler séduisant en période de forte performance. Pourtant, une SCPI solide privilégie l'équilibre :

Un secteur en difficulté peut être compensé par un autre plus dynamique

Certains actifs offrent un rendement élevé, d'autres une meilleure stabilité stabilité

La complémentarité entre secteurs permet de lisser les flux locatifs

C'est cette diversification qui contribue à la robustesse du portefeuille sur le long terme.

Un pilotage actif et permanent

La diversification sectorielle n'est pas figée : elle fait l'objet d'un pilotage actif par la société de gestion. Cela implique :

Une analyse macro-économique constante

Une analyse fine des tendances immobilières et dynamiques propres à chaque secteur

Des arbitrages réguliers : vendre certains actifs, réinvestir de manière ciblée…

L'objectif : préserver la performance tout en garantissant la capacité de la SCPI à verser des revenus réguliers.

Zoom sur les SCPI dites « diversifiées »

Certaines SCPI font le choix d'une diversification sectorielle poussée, intégrant dans leur portefeuille des actifs de nature variée : bureaux, logistique, santé, hôtellerie, commerce, résidentiel… On les appelle SCPI « diversifiées ».

Parmi elles, Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France incarne parfaitement cette approche. Sa stratégie repose sur une allocation équilibrée et évolutive, pensée pour traverser les cycles immobiliers et capter les opportunités de marché. Elle s'adresse aux investisseurs qui souhaitent :

Une exposition large à l'immobilier professionnel

Une mutualisation des risques sectoriels

Une gestion agile, capable de s'adapter aux opportunités et évolutive

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.