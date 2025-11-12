SCPI Mistral Sélection : un trimestre sous le signe de la croissance et de la stabilité

SWISS LIFE AM FRANCE

Le nouveau bulletin trimestriel de la SCPI Mistral Sélection confirme la solidité de sa stratégie d'investissement et son ambition de s'imposer durablement sur le marché des SCPI diversifiées. Retour sur les faits marquants du 3e trimestre 2025.

Un contexte exigeant, mais porteur pour l'immobilier

Alors que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux directeurs inchangés, les taux souverains français ont poursuivi leur hausse, atteignant près de 3,6% fin août. Cette tension sur les marchés obligataires a entraîné un coût du crédit immobilier proche de 4% pour les profils standards.

Malgré ce contexte, l'immobilier conserve son rôle de valeur refuge. Les valeurs se stabilisent et les rendements immobiliers retrouvent des niveaux cohérents avec les moyennes historiques. Dans ce cadre, la SCPI Mistral Sélection apparaît comme une solution pertinente pour diversifier son patrimoine avec un risque maîtrisé.

Des indicateurs solides pour Mistral Sélection

Au 30 septembre 2025 :

- Capitalisation : 35,4 M€ (+95 % depuis le début de l'année)

- Nombre d'associés : 2 867 (+85 % depuis le début de l'année)

- Dividende net trimestriel : 2,35 € par part

- Taux d'occupation physique : 100 %

- Taux d'occupation financier : 93,53 %

La SCPI affiche une performance régulière avec un total de 11,91 € nets distribués sur les trois premiers trimestres de l'année.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI ayant vocation à investir hors de France, les revenus générés par la Société pourraient être impactés par la fiscalité appliquée dans les pays dans lesquels elle détiendrait des actifs. Cette fiscalité est notamment liée à l'existence ou pas de conventions fiscales entre la France et les pays où ont lieu ces investissements.

Une dynamique de collecte soutenue

Sur le trimestre :

- 39 145 parts souscrites

- Plus de 7 millions d'euros collectés

- 0 part en attente de retrait

Un patrimoine diversifié et pleinement loué :

- Surface totale : 21 562 m²

- Nombre d'immeubles : 8

- Nombre de locataires : 19

- Montant des loyers encaissés :577 648 €

- Durée moyenne des baux : 4,82 ans

- Taux de vacance : 0

Zoom sur l'actif de Valenciennes

L'arrivée de l'enseigne ACTION, acteur majeur du discount, marque un tournant pour le retail park. En s'implantant sur une surface de 1 082 m² avec un bail ferme de 10 ans, ACTION vient renforcer l'attractivité commerciale du site, qui affiche un taux d'occupation de 100%.

Grâce à sa notoriété et à sa capacité à générer un trafic soutenu, cette enseigne joue un rôle de locomotive pour l'ensemble du parc, consolidant son positionnement comme destination shopping de référence dans la région.

Mistral Sélection, une SCPI qui donne un nouveau souffle à votre épargne

Avec une stratégie d'investissement claire, des acquisitions ciblées et une croissance soutenue, la SCPI Mistral Sélection s'impose comme solution de référence pour les épargnants en quête de diversification, de rendement et de sens.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.

Découvrez le bulletin trimestriel complet dans le PDF ci-dessous :