Achat immobilier : quand les fissures cachées font tomber la vente

information fournie par Mingzi • 26/05/2026 à 17:19

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Une maison vendue 230.000 euros, des fissures découvertes après l'emménagement, des travaux importants passés sous silence : la Cour de cassation vient de rappeler une règle simple mais essentielle. Dans une vente immobilière, certaines informations ne peuvent pas rester dans l'ombre.

L'histoire commence en février 2018. Un couple achète une maison d'habitation au prix de 230.000 euros. Comme souvent, l'acquisition est financée par un prêt bancaire. Mais après leur entrée dans les lieux, les nouveaux propriétaires découvrent des fissures et apprennent que d'importants travaux avaient été réalisés avant la vente, notamment sur les fondations et certaines parties structurelles du bâtiment.

Estimant ne pas avoir été correctement informés, les acquéreurs saisissent la justice. Ils demandent l'annulation de la vente pour dol, c'est-à-dire pour tromperie ayant vicié leur consentement. À titre subsidiaire, ils invoquent la garantie des vices cachés.

Le dol, une notion juridique mais très concrète

Le dol peut paraître technique, mais l'idée est simple : une personne ne doit pas pousser une autre à signer un contrat en lui cachant volontairement une information déterminante. Dans le cas d'un achat immobilier, cela peut concerner l'état réel du bien, l'existence de désordres importants ou encore des travaux lourds réalisés avant la vente.

Ici, la Cour de cassation relève que l'acte de vente indiquait qu'aucune construction ou rénovation importante n'avait été effectuée dans les dix années précédentes. Or, la venderesse avait fait réaliser des travaux de gros œuvre en 2016, après avoir traité pendant plusieurs années des désordres affectant la structure de la maison.

Une simple évocation des travaux ne suffit pas

La venderesse soutenait que les acheteurs avaient été informés, notamment lors de visites, de certains travaux réalisés dans la cave ou près d'un mur mitoyen. Mais pour les juges, cela ne suffisait pas.

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La Cour considère que mentionner de manière sommaire des travaux ne permettait pas aux acquéreurs de comprendre l'ampleur réelle des problèmes : fissures récurrentes, humidité, interventions sur les fondations. Ces éléments étaient suffisamment importants pour influencer leur décision d'acheter, ou au moins les conditions dans lesquelles ils auraient accepté de le faire.

La vente a donc été annulée. Concrètement, cela signifie que les parties doivent être remises, autant que possible, dans la situation où elles se trouvaient avant la signature : les acheteurs rendent la maison, la venderesse restitue le prix.

Mais les acheteurs devront peut-être payer pour l'occupation

La décision de la Cour de cassation est toutefois partielle. Elle confirme l'annulation de la vente, mais censure un autre point : la cour d'appel avait refusé d'accorder à la venderesse une indemnité d'occupation.

Or, selon le code civil, lorsqu'un contrat est annulé, la restitution ne porte pas seulement sur la chose vendue. Elle inclut aussi la valeur de la jouissance que cette chose a procurée. En clair, les acheteurs ont habité la maison pendant plusieurs années : ils peuvent donc être tenus de payer une somme correspondant à cette occupation.

Ce point devra être réexaminé par la cour d'appel.

Cette affaire rappelle que vendre un bien immobilier suppose une information loyale et complète. Pour un vendeur, mieux vaut signaler clairement les travaux importants et les problèmes structurels connus. Pour un acheteur, il est essentiel de poser des questions précises, de demander les factures de travaux et, en cas de doute, de se faire accompagner par un professionnel.

Source : Cour de cassation - 9 avril 2026 – N° pourvoi : 24-17.405