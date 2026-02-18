SCPI Immorente : le bulletin trimestriel d’information du 4e trimestre 2025

information fournie par Sofidy • 18/02/2026 à 16:12

SOFIDY

Dans un environnement économique résilient mais encore marqué par des incertitudes géopolitiques, la SCPI IMMORENTE poursuit sa stratégie prudente et sélective. Les travaux de valorisation attestent d'une progression de +1,6 % de la valeur du patrimoine sur un an, portée par un portefeuille d'actifs sécurisés et générateurs de revenus. Cette rigueur a permis une revalorisation moyenne de +6,8 % pour les investissements réalisés sur l'année 2025.

IMMORENTE a déployé plus de 228 M€ au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie et en France sur des actifs diversifiés de qualité, avec un rendement moyen immédiat de 6,8 %. Au quatrième trimestre, 64 M€ ont été investis à travers 7 opérations, principalement à Paris et à Marseille. Près de 20 700 m² ont été reloués sur la période, même si le taux d'occupation financier ressort à 91,20 % suite au départ d'un locataire important. L'année a également été marquée par des arbitrages dynamiques, avec plus de 58 M€ de cessions, générant plus de 18 M€ de plus-values distribuables.

Côté performance, la SCPI verse pour l'exercice 2025 un dividende global de 16,34 € par part ayant pleine jouissance, faisant ressortir un taux de distribution de 5,00 % brut de fiscalité. Un acompte de 3,51 € par part est versé sur le quatrième trimestre, auquel s'ajoute un dividende exceptionnel de 1,38 € par part, composé de plus-values et de distribution de prime d'émission.

(...)

Retrouvez le bulletin trimestriel d'information du 4ème trimestre 2025 ci-dessous :