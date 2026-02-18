« Ils ont arrêté de payer » : un couple a squatté sa maison pendant plus de deux ans

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/02/2026 à 10:25

Un homme vient de récupérer les clés de sa maison en Bretagne, qui a été occupée illégalement par un couple depuis plus de deux ans. Illustration. (felix_w / Pixabay)

Enfin. Après plus de deux ans de litige, un homme de 55 ans vient de récupérer les clés de sa maison située à Saint-Vran dans les Côtes-d’Armor. Comme l'explique Ouest-France , son bien était occupé illégalement par un couple. « J'ai tout perdu dans cette histoire » , déplore le propriétaire, « écœuré » , « désabusé » et « fatigué » .

L'homme a acheté cette maison en 2017. Quelques années plus tard, il décide de la vendre pour aller s'installer en Normandie. Courant 2023, il s'accorde avec un couple sur une vente à terme, moyennant un versement mensuel d'une indemnité de 1.000 euros pendant cinq ans, puis le paiement du reste à la fin de ce délai. Ils signent une promesse de vente mais pas l’acte.

« Je dois tout nettoyer et désinfecter »

À la demande des acquéreurs, le quinquagénaire accepte qu'ils investissement le logement avant la fin de la procédure de vente. « Six mois après la remise des clés, ils ont arrêté de payer » , lance-t-il. En octobre 2025, un jugement a confirmé la caducité de la promesse de vente et ordonné l'expulsion des occupants. Finalement, les squatteurs ne sont partis qu'en janvier 2026.

S'il est soulagé d'avoir récupéré les clés, le propriétaire affirme que la remise en état de la maison va lui coûter plusieurs milliers d’euros. « Elle avait une valeur de 110.000 euros, mais aujourd’hui, ce n’est même pas la moitié. Je dois tout remettre en état, nettoyer et désinfecter » , se désole-t-il auprès de nos confrères. D'autant qu'il rembourse toujours le prêt contracté pour acheter le bien.