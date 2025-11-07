SCPI et donation : comment transmettre efficacement à ses enfants

SWISS LIFE AM FRANCE

Transmettre son patrimoine immobilier à ses enfants peut soulever de nombreuses questions, notamment en matière de fiscalité et de gestion. Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) offrent une alternative souple et accessible pour anticiper cette transmission, tout en optimisant les droits de donation. Grâce à leur caractère divisible et à leur capacité à générer des revenus réguliers, elles constituent un outil adapté à une stratégie patrimoniale progressive.

Pourquoi transmettre des parts de SCPI ?

Les SCPI permettent d'investir dans l'immobilier sans en assumer la gestion opérationnelle. Elles versent des revenus réguliers, issus de loyers, proportionnels au nombre de parts détenues.

La transmission de parts de SCPI présente plusieurs avantages :

Anticiper la succession en évitant les contraintes de la transmission classique,

Réduire les droits de donation grâce aux abattements fiscaux,

Répartir progressivement le patrimoine, en fonction des objectifs familiaux.

Leur divisibilité permet de transmettre une partie des parts, sans devoir céder l'intégralité de l'investissement.

Comment transmettre efficacement ?

Il existe deux manières principales de donner vos parts :

1/ La donation en pleine propriété

Les enfants deviennent immédiatement propriétaires des parts et commencent à percevoir les revenus associés :

Avantage : simplicité de mise en œuvre.

Limite : des droits de donation peuvent s'appliquer si la valeur dépasse les abattements fiscaux.

À noter : chaque parent peut transmettre jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 15 ans sans fiscalité.

2/ La donation avec démembrement (la plus courante)

Le parent conserve l'usufruit, c'est-à-dire les revenus, et transmet la nue-propriété à ses enfants. Ces derniers deviendront pleinement propriétaires au décès du donateur, sans frais supplémentaires. Cette formule est souvent choisie car elle permet de continuer à percevoir les loyers tout en réduisant la base taxable de la donation.

Quelles démarches prévoir ?

La donation de parts de SCPI doit être formalisée par un acte notarié. Le notaire évalue la valeur des parts, vérifie le respect des règles fiscales et informe la société de gestion pour que les parts soient enregistrées au nom du bénéficiaire.

Il est recommandé d'anticiper : les abattements fiscaux se renouvellent tous les 15 ans. En transmettant progressivement, on peut optimiser la fiscalité sur l'ensemble de la transmission et mieux répartir son patrimoine.

En résumé, transmettre des parts de SCPI à ses enfants est une démarche simple, souple et fiscalement avantageuse. En pleine propriété ou via le démembrement, cette stratégie permet de préserver ses revenus tout en préparant sereinement l'avenir.

À ce titre, la SCPI Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France, illustre parfaitement cet équilibre : un patrimoine diversifié, une gestion rigoureuse et une accessibilité qui en fait un support idéal pour une transmission progressive et maîtrisée.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.