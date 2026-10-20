information fournie par Primaliance • 20/10/2026 à 12:00

SCPI ActivImmo : ce que change la première hausse du prix de part depuis 2019

Depuis le 1er juillet 2026, le prix de souscription d’une part de la SCPI ActivImmo s’établit à 613,50 €, contre 610 € auparavant, soit une hausse de 0,57 %. Cette revalorisation, annoncée par la société de gestion Alderan, est la première depuis le lancement de la SCPI en 2019. Le prix de souscription inclut une commission de souscription de 10,6 % HT, soit 65,03 € HT par part. Des frais de gestion s’appliquent également au niveau de la SCPI. Sur quoi repose cette évolution, que change-t-elle pour les associés et les futurs souscripteurs, et quels frais et risques faut-il garder en tête ? Source : Alderan, communiqué et annexe à la note d’information relatifs à la modification du prix de part, 1er juillet 2026.

Une hausse de 3,50 € par part, la première depuis la création

Dans un communiqué de presse daté du 1er juillet 2026, Alderan annonce que le prix de la part de sa SCPI ActivImmo s'établit désormais à 613,50 €, commission de souscription incluse. Cette commission s’élève à 10,6 % HT, soit 65,03 € HT par part. Le prix précédent était de 610 €. L'écart représente 3,50 € par part, soit une variation de +0,57 %.

Il s'agit de la première revalorisation depuis la création de la SCPI en 2019. La société de gestion la présente comme le reflet de la création de valeur du portefeuille au cours des dernières années. Elle indique vouloir maintenir une politique de valorisation fondée sur les fondamentaux du patrimoine et sur une appréciation qu'elle qualifie de réaliste du marché.

Ce que recouvre le prix de part d'une SCPI

ActivImmo est une SCPI à capital variable. Contrairement à une action, son prix de souscription n'est pas issu d'une cotation en continu. Il est fixé par la société de gestion à partir notamment de la valeur de reconstitution, c’est-à-dire l’estimation du montant qu’il faudrait engager pour reconstituer le patrimoine de la SCPI à l’identique, en tenant compte de la valeur des immeubles ainsi que des frais et droits associés. Le prix de souscription doit rester dans une fourchette de plus ou moins 10 % autour de cette valeur, conformément aux règles applicables aux SCPI. Ce mécanisme fixe un cadre de référence pour déterminer le prix de souscription, sans garantir la valeur future de la part, le rendement ou la liquidité de l’investissement.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Selon l'annexe à la note d'information, le nouveau prix de 613,50 € se compose d'une valeur nominale de 500 € et d'une prime d'émission de 113,50 €. Cette prime intègre la commission de souscription, fixée à 10,6 % hors taxes du montant de chaque souscription, soit 65,03 € HT par part.

Pourquoi Alderan a relevé le prix de la part

Une valeur de reconstitution en hausse de 1,15 %

La valeur de reconstitution repose notamment sur la valeur d’expertise des immeubles, évaluée chaque année par Cushman & Wakefield Valuation France, expert immobilier indépendant mentionné dans le rapport annuel 2025 d’ActivImmo, ainsi que sur la valeur des autres actifs et les frais nécessaires à leur acquisition. Selon ces expertises, la valeur de reconstitution a progressé de 1,15 % entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025

La hausse du prix de part (+0,57 %) reste donc inférieure à celle de la valeur de reconstitution. Les expertises immobilières reposent toutefois sur des hypothèses (niveau des loyers, taux de rendement de marché, état des bâtiments) susceptibles d'évoluer à la hausse comme à la baisse. Une revalorisation ne préjuge pas des évolutions futures : le prix de part peut aussi être revu à la baisse.

Un patrimoine de 179 actifs répartis dans sept pays

Au 30 juin 2026, le patrimoine d'ActivImmo comptait 182 actifs situés en France, en Espagne , en Italie , aux Pays-Bas, en Irlande, au Portugal et en Allemagne. Ces pays appartiennent à la zone euro, ce qui écarte le risque de change sur ce périmètre.

La SCPI investit de façon majoritaire dans des locaux d'activités, des entrepôts, de la messagerie et de la logistique, les bureaux et commerces ne pouvant dépasser 30 % de la valeur vénale du patrimoine. Les locataires visés sont des PME, PMI, ETI ou des filiales de grands groupes.

Selon la société de gestion, la répartition du patrimoine sur de nombreux immeubles permet une mutualisation du risque locatif. Elle ne protège pas contre un retournement du secteur logistique dans son ensemble, la SCPI concentrant ses investissements sur une même classe d'actifs.

Un secteur soutenu par des tendances de fond, mais soumis aux cycles

Alderan met en avant plusieurs tendances qui soutiennent la demande de locaux logistiques : le développement du commerce en ligne, la réindustrialisation et la « reverse logistics », c'est-à-dire la gestion des flux de retour des produits du consommateur vers son fournisseur.

Ces tendances ne garantissent ni l'évolution des loyers ni celle de la valeur des immeubles. Un ralentissement du commerce en ligne, un excès d'offre d'entrepôts dans certaines zones ou une dégradation de la conjoncture pourraient peser sur le secteur. Comme l'ensemble du marché immobilier, celui de la logistique fluctue selon l'activité économique et le niveau des taux d'intérêt.

Quelles conséquences pour les associés et les futurs souscripteurs ?

Pour les porteurs de parts actuels

La hausse du prix de souscription entraîne celle du prix de retrait, c'est-à-dire le montant versé à un associé qui demande le rachat de ses parts. Depuis le 1er juillet 2026, ce prix de retrait s'établit à 548,47 € par part. Il correspond au prix de souscription de 613,50 €, diminué de la commission de souscription de 10,6 % HT, soit 65,03 € HT par part. Cette commission est incluse dans le prix de souscription et couvre notamment les frais de prospection, de collecte, de recherche et d’investissement des capitaux.

Autrement dit, un associé qui demanderait aujourd'hui le retrait de parts souscrites à 610 € récupérerait 548,47 € par part, soit un montant inférieur à sa mise initiale. La revalorisation réduit cet écart sans le faire disparaître. C'est l'une des raisons pour lesquelles Alderan recommande une durée de détention d'au moins 8 ans : une sortie anticipée est susceptible de pénaliser l'investisseur.

Pour les nouveaux investisseurs

Pour un nouvel entrant, le coût d'une part augmente de 3,50 €. Alderan a par ailleurs abaissé le minimum de souscription initiale le 1er mai 2026 : il est passé de 10 parts (6 100 €) à une seule part, soit 613,50 € depuis le 1er juillet.

Un montant minimum plus faible ne modifie pas la nature du placement. La SCPI s'adresse aux investisseurs qui acceptent le risque de perte en capital. La somme engagée doit être adaptée au profil, à la situation patrimoniale et aux objectifs de chaque épargnant, ce qu'un conseil préalable permet de vérifier.

Les frais et les indicateurs à connaître

Des frais qui pèsent sur le rendement

Investir dans ActivImmo implique plusieurs types de frais, qui peuvent réduire le rendement et le montant récupéré à la sortie. Les différents frais et coûts liés à ActivImmo sont détaillés dans le document d’informations clés (DIC) :

À titre d’exemple, le DIC indique que, pour un investissement de 10 000 €, l'incidence de ces coûts se porte à 13,37 % en cas de sortie après un an, et à 4,47 % par an en cas de sortie après 8 ans, dans l'hypothèse d'un scénario intermédiaire.

Un profil de risque de 3 sur 7

L’indicateur synthétique de risque (SRI) d’ActivImmo est de 3 sur 7. Cet indicateur situe le niveau de risque du produit sur une échelle allant de 1, pour le niveau le plus faible, à 7, pour le niveau le plus élevé. Il donne une indication des pertes potentielles liées à l’investissement, mais ne constitue ni une garantie de performance ni une mesure de la qualité du produit. ActivImmo se situe ainsi dans une catégorie de risque entre basse et moyenne. Cette catégorie peut évoluer dans le temps, et la catégorie la plus basse ne signifie pas que l’investissement est sans risque.

Les risques à garder en tête

La revalorisation d'ActivImmo traduit une évolution de la valeur du patrimoine sur une période donnée. Elle ne modifie pas les caractéristiques de fond de ce placement,

Source des données : Alderan

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avant toute décision d’investissement, nous vous invitons à consulter la documentation réglementaire d’ActivImmo, notamment le document d’informations clés (DIC), la note d’information et les statuts, qui présentent l’ensemble des caractéristiques, des risques et des frais afférents à l’investissement.

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