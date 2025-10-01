 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rénovation énergétique : encore trop de professionnels « crapuleux » selon la répression des fraudes
information fournie par Boursorama avec Newsgene 01/10/2025 à 13:06

La rénovation énergétique est un secteur qui attire des opportunistes peu scrupuleux. (illustration) (AKuptsova / Pixabay)

Escroqueries, démarchage illicite, fausses certifications : la DGCCRF a rendu ce lundi son rapport sur les quelque 1 000 contrôles effectués en 2024 auprès de professionnels soupçonnés de fraude dans le domaine de la rénovation énergétique.

La rénovation énergétique, enjeu majeur de la transition écologique, attire des escrocs. Depuis 2019, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a donc mis en place un plan de surveillance renforcé pour lutter contre les fraudes dans ce secteur. L'organisme a publié un communiqué ce lundi 29 septembre pour dresser le bilan des quelque 1 000 contrôles effectués en 2024 (+ 20 % par rapport à 2023), visant des entreprises du bâtiment, des prestataires, démarcheurs, sous-traitants, établissements de crédit, Accompagnateurs Renov, etc. Objectif : « lutter contre les pratiques de professionnels crapuleux » .

Un tiers des professionnels coupables de manquements graves

L'an passé, 34 % des professionnels contrôlés ont présenté des manquements graves, entraînant « 140 injonctions de mise en conformité, plus de 50 amendes administratives, principalement pour démarchage téléphonique illicite, et plus de 140 procès-verbaux pénaux pour des pratiques commerciales trompeuses et du démarchage agressif » , écrit la DGCCRF. Certains de ces manquements sont « passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende » . Attention, ce taux élevé doit être relativisé car les contrôles sont effectués « sur la base de plaintes et signalements et ne sont donc pas représentatifs du secteur dans son ensemble » .

Des saisies pénales conservatoires ont été réalisées pour prévenir la liquidation des sociétés avant jugement et une éventuelle fuite des capitaux vers l'étranger. « À Paris, une saisie immobilière de près de 5,3 millions a ainsi été réalisée cette année » , indique la répression des fraudes. Quand les sanctions tombent, elles peuvent donc être lourdes. En 2024, une entreprise d’Île-de-France a été condamnée à une amende d'1,5 million d’euros pour non-respect de l’interdiction de démarchage téléphonique. Dans les Côtes-d'Armor, une société a été épinglée pour de nombreuses pratiques commerciales trompeuses ciblant des personnes vulnérables. Le montant du préjudice avoisinait le million d'euros. Le gérant a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme.

L'offre BoursoBank