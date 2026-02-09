Rénovation énergétique : à partir de combien de temps les travaux sont-ils rentabilisés ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/02/2026 à 15:18

Il faudrait attendre au moins dix ans pour voir les effets d'une rénovation énergétique sur son budget. (illustration) (Life-Of-Pix / Pixabay)

Un appartement avec un mauvais DPE, une maison avec une toiture dégradée ou encore un système de chauffage peu performant. Avant de réaliser des travaux énergétiques, les propriétaires s'interrogent sur la rentabilité d'un tel effort financier. In fine, la rénovation doit permettre d'économiser de l'argent et offrir un meilleur confort de vie aux occupants. Mais à quel moment ces bénéfices se font-ils sentir ? Hervé Degreve, cofondateur de Vasco Impact, a répondu à cette question pour Capital .

« Si l’on raisonne uniquement en économies d’énergie, on est sur une échelle de décennie : c’est toujours plus de dix ans » , a-t-il affirmé. Il estime les gains « entre 500 et 2 000 euros par an » . Un montant dérisoire face à celui des travaux qui peut décourager.

Des économies mais pas que...

Mais ce calcul est trop simpliste. « Arrêtez de raisonner uniquement en économies d’énergie : la rénovation doit être pensée comme un investissement patrimonial » , préconise Hervé Degreve. Améliorer son logement en tant que bailleur, c'est rendre son bien plus compétitif. La valeur du logement peut augmenter en cas de revente. Il se louera aussi plus rapidement et les locataires resteront plus longtemps dedans.

Faire des travaux, c'est aussi avoir la certitude de pouvoir continuer à mettre en location son bien. Depuis le 1er janvier 2025, les logements ayant un DPE classé G ne peuvent plus l'être. Cela sera aussi le cas pour la classe F à partir de 2028 et pour la classe E en 2034, rappelle le site gouvernemental Service-Public.gouv.fr .

Un chantier organisé

Il faut se montrer organiser et programmer les étapes du chantier afin d'améliorer la rentabilité des travaux énergétiques : s'occuper des problèmes de fond en priorité. L'isolation doit toujours précéder les travaux liés au chauffage ou la ventilation, par exemple. C'est ainsi que les économies sur les factures d'électricité, de gaz ou de fioul seront plus élevées.

Pour boucler le budget, les propriétaires peuvent faire appel au dispositif MaPrimeRénov’ qui est suspendu jusqu'à la promulgation du budget 2026, peut-on lire sur le site officiel de l'aide. Il sera relancé ensuite avec quelques changements. Il faudra désormais se rendre à un rendez-vous obligatoire avec un conseiller France Rénov' puis il sera possible de déposer une demande d'aide.