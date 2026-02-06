Location : Visale, la caution gratuite d'Action Logement, devient plus accessible

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/02/2026 à 16:37

Avec la garantie Visale, Action Logement se porte garant gratuitement pour couvrir les impayés de loyer. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Le dispositif Visale, porté par Action Logement, propose une caution locative gratuite destinée à sécuriser les bailleurs contre les risques d’impayés. Véritable filet de sécurité, il prévoit qu’en cas de défaillance du locataire, Action Logement règle directement les loyers dus au propriétaire, avant de mettre en place un échéancier de remboursement adapté à la situation financière de l’occupant. Depuis le 6 janvier 2026, les règles du dispositif ont été ajustées afin de mieux répondre aux réalités du marché locatif, comme le rapporte Capital .

Des plafonds de loyers revalorisés

Premier changement notable, les plafonds de loyers garantis ont été relevés en fonction de la localisation du logement. En Île-de-France, la garantie peut couvrir jusqu’à 1 940 euros par mois, ou 1 000 euros pour un étudiant. Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, en Corse, dans les départements et régions d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Martin, le plafond est fixé à 1 575 euros, ou 840 euros pour un étudiant. Dans le reste de la France, il s’élève à 1 365 euros mensuels, ou 680 euros pour un étudiant.



Autre évolution importante, la couverture Visale est désormais limitée aux trois premières années de location. Une période clé, durant laquelle les impayés sont le plus fréquemment observés selon les données d’Action Logement .

Un accès élargi à de nouveaux profils

Les conditions d’éligibilité ont également été assouplies. Les jeunes de moins de 30 ans restent éligibles sans condition de ressources. Pour les salariés de plus de 30 ans, le plafond de revenus nets mensuels a été relevé, passant de 1 500 à 1 710 euros, ouvrant ainsi le dispositif à un public plus large. Les travailleurs saisonniers bénéficient eux aussi d’un accès facilité, avec la suppression de certaines contraintes liées à la mobilité géographique.

Un simulateur en ligne permet par ailleurs de vérifier rapidement son éligibilité et le montant de loyer pouvant être garanti. Depuis son lancement, Visale s’est imposé comme un outil central de sécurisation des locations. En dix ans, près de 1,9 million de garanties ont été accordées, dont 350 000 pour la seule année 2025.