Pour attirer des colocataires sérieux, voici comment aménager et équiper votre logement

information fournie par Boursorama avec Newsgene 06/02/2026 à 12:49

Aménager au mieux votre logement à louer vous permettra d'attirer des colocataires sérieux. (illustration) (congerdesign / Pixabay)

Soigner l’aménagement de son T3 et proposer des équipements de qualité peut devenir un atout majeur pour attirer des colocataires sérieux et faciliter la gestion locative.

Un T3 est une configuration idéale pour la colocation, à condition d’être bien pensé. Pour attirer des locataires fiables et faciliter la gestion du logement, l’aménagement doit allier confort, fonctionnalité et neutralité, indique Se Loger .

Des chambres équilibrées pour éviter les conflits

Avant tout, la colocation concerne majoritairement des étudiants et des actifs en mobilité. La location meublée s’impose donc comme le modèle le plus adapté. Elle permet aux occupants de s’installer rapidement et offre, pour le bailleur, des avantages fiscaux sous le statut "loueur en meublé non professionnel", notamment la déduction et l’amortissement des dépenses.

Puisqu’un T3 comprend deux chambres et un séjour, il est important que les chambres respectent les dimensions minimales de 9 m² et 20 m³. Pour faciliter le partage entre les colocataires, elles doivent si possible être équilibrées en matière de taille et de luminosité. En cas de déséquilibre, il est préférable d’ajuster l’agencement ou le loyer.

Assurer confort et intimité dans chaque espace

Un style épuré, aux tons sobres, séduit le plus grand nombre. Quelques éléments décoratifs simples suffisent à créer une atmosphère accueillante, tout en laissant aux colocataires la liberté de personnaliser les lieux. Chaque chambre doit être fonctionnelle et équipée d’un lit confortable, d’un bureau, de rangements et d’un éclairage adapté. L’isolation acoustique est essentielle, tout comme l’installation de serrures individuelles pour préserver l’intimité.

La cuisine et la salle de bains sont des espaces essentiels et très utilisés. Des équipements robustes, des rangements individualisés et une connexion Internet performante contribuent au bon fonctionnement de la colocation. Des meubles pratiques, de l’espace de rangement et un électroménager de qualité limitent l’usure prématurée et les remplacements fréquents, tout en améliorant l’expérience des locataires.

