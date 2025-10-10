Quelle est la fiscalité des SCPI ? Ce qu'il faut savoir avant d'investir

Investir dans une SCPI permet de générer des revenus complémentaires, mais implique une fiscalité spécifique, qui dépend de votre situation personnelle et du mode de souscription choisi.

Quel est le régime fiscal appliqué aux SCPI ?

La société civile de placement immobilier (SCPI) est l'un des placements à privilégier pour disposer d'un complément de revenus immédiat ou différé. Ces revenus sont imposables et doivent être déclarés tous les ans à l'administration fiscale. Au cours de la période de détention de vos parts, la fiscalité applicable peut évoluer en raison de changements législatifs ou de votre situation.

Les revenus perçus

Les dividendes versés par la SCPI proviennent principalement de la location d'immeubles, et dans une moindre mesure, de placements de la trésorerie de la SCPI (comme des comptes à terme).

Si vous avez souscrit au comptant, les revenus locatifs sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers, selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Les revenus financiers sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %. Vous pouvez toutefois, dans votre déclaration de revenus, opter pour l'imposition au barème global, mais ce choix s'applique pour tous vos revenus financiers d'une année. Il est donc recommandé d'effectuer une simulation au préalable.

Les prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %, s'appliquent à ces deux catégories de revenus. L'impôt et les prélèvements sociaux liés aux revenus fonciers sont prélevés directement par l'administration fiscale via le prélèvement à la source.

Le régime micro-foncier

Lorsque vous disposez de revenus fonciers annuels (SCPI et autres biens immobiliers) inférieurs ou égaux à 15 000 euros, vous pouvez bénéficier du régime micro-foncier. Celui-ci prévoit l'application d'un abattement fiscal de 30%. Vous n'êtes donc imposé que sur 70 % des revenus fonciers perçus.

En cas de revente des parts

Les plus-values réalisées lors de la cession de vos parts sont imposées à 19%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux (17,2 %), soit un total de 36,2 %. Toutefois, après 5 ans de détention, un abattement progressif s'applique jusqu'à atteindre une exonération totale d'impôt après 22 ans de détention et après 30 ans pour les prélèvements sociaux.

Les plus-values réalisées par la SCPI elle-même lors de la cession des actifs immobiliers sont soumises au même régime.

Vous voulez en savoir plus et découvrir comment optimiser la fiscalité la fiscalité de votre investissement en SCPI ? On vous dit tout dans cet article !