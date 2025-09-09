Quel est le profil idéal pour investir en SCPI ?

Vous entendez de plus en plus souvent parler de SCPI, aussi appelées « pierre-papier », et vous vous demandez si ce type de placement est fait pour vous ?

Chez Swiss Life Asset Managers France, nous avons à cœur de vous accompagner dans vos projets d'épargne en vous proposant des solutions d'investissement accessibles, performantes et adaptées à vos besoins.

Alors, à qui s'adressent les SCPI ? Voici les profils pour qui ce placement peut faire toute la différence.

Vous recherchez des revenus complémentaires ?

C'est l'une des principales motivations des épargnants qui choisissent les SCPI : percevoir des revenus complémentaires réguliers sans devoir gérer un bien immobilier en direct.

En investissant dans une SCPI, vous devenez co-propriétaire d'un portefeuille diversifié composé d'actifs immobiliers (bureaux, commerces, établissements de santé, logistique, etc.) et vous percevez une part des loyers générés, généralement chaque trimestre ou chaque mois.

Ces revenus potentiels peuvent vous aider à :

• Compléter votre salaire

• Anticiper une baisse de revenus à la retraite

• Financer les études de vos enfants

C'est un placement particulièrement adapté si vous recherchez une solution de long terme pour générer des revenus potentiels réguliers sans vous lancer dans l'immobilier locatif classique.

Vous aimez les solutions simples et accessibles ?

L'immobilier séduit souvent les Français, mais sa gestion peut vite devenir un casse-tête : travaux, vacance locative, loyers impayés, réglementation…

Avec les SCPI, vous profitez des avantages de l'immobilier… sans les tracas de la gestion locative.

La société de gestion s'occupe de tout, vous permettant de bénéficier d'un placement immobilier « clé en main » :

• Sélection des actifs

• Recherche et gestion des locataires

• Gestion des travaux

• Suivi administratif et juridique.

Vous investissez, la gestion est déléguée et vous percevez les revenus potentiels, en contrepartie de frais de gestion. Une solution particulièrement attractive pour les épargnants en quête de simplicité et de tranquillité.

Vous avez une vision à long terme ?

Comme tout investissement immobilier, les SCPI s'inscrivent dans la durée. Il est recommandé de conserver ses parts au moins 10 ans. Pourquoi ? Cela permet de lisser les éventuelles fluctuations du marché et de profiter pleinement du rendement et de la stratégie immobilière mise en œuvre par la société de gestion.

Le profil idéal est donc celui d'un investisseur patient, qui souhaite faire fructifier son épargne progressivement, sans rechercher une rentabilité immédiate.

Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?

Diversifier, c'est « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ».

Investir en SCPI permet d'ajouter de l'immobilier à votre patrimoine financier et d'accéder à une large diversité :

• D'actifs immobiliers (bureaux, commerces, santé, logistique…)

• De zones géographiques (France et Europe)

• De locataires issus de secteurs d'activités variés (banques, établissements médicaux, services…).

Cette diversification géographique et sectorielle contribue à répartir les risques, notamment locatifs, et à renforcer la stabilité du rendement sur le long terme. C'est un avantage majeur pour les épargnants souhaitant équilibrer leur portefeuille avec un actif tangible, sans acheter un bien immobilier en direct.

Vous voulez optimiser votre fiscalité ?

Les revenus issus des SCPI sont imposables, mais plusieurs leviers permettent d'en optimiser la fiscalité :

• Achat à crédit de parts de SCPI : les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers.

• SCPI investies en Europe : fiscalité potentiellement plus avantageuse, selon les conventions fiscales des pays.

• SCPI dans un contrat d'assurance-vie ou un PER : cadre fiscal favorable. Dans le cas d'un PER, les parts de SCPI ne sont pas assujetties à l'IFI tant qu'elles ne sont pas sorties du contrat (c'est-à-dire vendues ou liquidées).

Ces stratégies peuvent être particulièrement intéressantes pour les épargnants avec une tranche marginale d'imposition élevée ou ceux qui souhaitent construire une stratégie patrimoniale sur mesure. Un accompagnement personnalisé est recommandé pour adapter votre stratégie à votre situation fiscale.

En résumé : à qui s'adresse la SCPI ?

La SCPI peut vous convenir si vous recherchez :

• Un revenu complémentaire régulier

• Un investissement immobilier simple et accessible

• Une solution d'épargne à long terme

• Une diversification de votre patrimoine

• Une stratégie patrimoniale ou fiscale sur mesure

Zoom sur Mistral Sélection : une SCPI pensée pour les épargnants exigeants

Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, la SCPI Mistral Sélection pourrait parfaitement répondre à vos attentes.

Gérée par Swiss Life Asset Managers France, elle vise à constituer un portefeuille immobilier équilibré, diversifié et résilient, avec une attention particulière portée à la qualité des actifs, à la sélection des locataires et à la performance durable.

Mistral Sélection est disponible chez BoursoBank

La SCPI Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.