Leurs balcons ont été mis en péril : des copropriétaires dans l'impasse face à un devis à 10 millions d'euros

Les 780 balcons d'une résidence d'Anglet ont été mis en péril après la chute de deux morceaux de terrasse. (illustration) (12138562 / Pixabay)

Ils n'ont plus accès à leur extérieur depuis près trois ans. Les habitants d'une résidence située à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) sont dans l'impasse depuis la chute de deux morceaux de terrasse qui a entraîné la mise en péril des 780 balcons de la copropriété. Ils ont interdiction de les utiliser et des barrières de chantier ont même été placées derrière leurs portes-fenêtres. « Nous sommes parqués » , regrette une copropriétaire interrogée par une équipe de TF1 qui ne peut plus profiter de ces 11 m² de terrasse.

Un devis à 10 millions d'euros pour rénover les balcons

Un devis à 10 millions d'euros leur a été présenté, soit 35 000 euros par appartement environ. Une dépense que de nombreux habitants ne peuvent pas prendre en charge. Certains d'entre eux ont donc réalisé d'autres devis qui se sont avérés beaucoup moins élevés : un à 1,8 million et l'autre à 2,6 millions d'euros. Mais ces devis n'auraient pas été acceptés par la mandataire judiciaire en charge de la résidence. Une décision que le collectif de copropriétaires ne comprend pas.

TF1 a tenté de contacter l'administrateur judiciaire en question mais il n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. En attendant, les habitants se sentent « pris en otage » .