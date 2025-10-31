Journée mondiale de l’épargne : l’occasion de repenser sa stratégie

Le 31 octobre marque la Journée mondiale de l'épargne, une occasion de souligner l'importance de se constituer une réserve financière pour faire face aux imprévus. Dans un environnement économique marqué par l'inflation et la volatilité des taux, de nombreux Français s'interrogent sur l'efficacité de leur approche. Livrets peu rémunérateurs, comptes courants inactifs… une grande partie de l'épargne des Français semble sous-exploitée. Aujourd'hui, épargner ne se résume plus seulement à mettre de côté : il s'agit de faire des choix tactiques, d'anticiper les besoins futurs comme la préparation de la retraite, et parfois d'investir pour construire un avenir plus serein.

Les Français épargnent beaucoup… mais pas toujours efficacement

Avec plus de 6 300 milliards d'euros d'épargne financière recensés à fin 2024, les Français figurent parmi les plus prévoyants d'Europe (source : Banque de France). Pourtant, une part importante de cette épargne est placée sur des supports à faible rendement (livrets réglementés, comptes courants…), exposant les détenteurs à une érosion progressive de leur pouvoir d'achat.

L'enjeu est désormais de mobiliser son épargne de manière stratégique, en fonction de ses objectifs et de son horizon de placement.

Sécurité ou performance ? Trouver le bon équilibre

Une gestion efficace repose sur une répartition adaptée aux besoins :

L'épargne de précaution : destinée à couvrir les aléas du quotidien (dépenses imprévues, perte d'emploi, frais médicaux), elle doit rester disponible et sans risque, sur des supports liquides et disponibles à tout moment (livret A, LDDS…).

destinée à couvrir les aléas du quotidien (dépenses imprévues, perte d'emploi, frais médicaux), elle doit rester disponible et sans risque, sur des supports liquides et disponibles à tout moment (livret A, LDDS…). L'épargne de projet ou d'investissement : orientée vers des objectifs à moyen ou long terme (achat immobilier, retraite, transmission), elle peut être investie sur des supports plus dynamiques (unités de comptes, SICAV, SCPI…) susceptibles de générer un rendement supérieur à l'inflation.

Cette complémentarité permet de répondre aux besoins présents tout en préparant l'avenir.

Les questions à se poser avant d'investir son épargne

Avant de vouloir faire fructifier son épargne, il est essentiel de clarifier ses objectifs et de définir un cadre adapté à sa situation personnelle. Voici quelques questions à se poser pour orienter ses choix :

Quel est mon objectif ?

Préparer la retraite, financer mls études de mes enfants, acheter un bien immobilier ou simplement valoriser un capital… chaque projet nécessite une approche spécifique.

Quel est mon horizon de placement ?

À court, moyen ou long terme, la durée envisagée influence le niveau de risque acceptable et les types de placements à privilégier.

Quel niveau de risque suis-je prêt à assumer ?

La recherche de performance doit être équilibrée avec le besoin de sécurité. Il est important de connaître son profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) pour choisir les bons supports.

Ai-je besoin de conserver une part de liquidité ?

Certains projets ou imprévus peuvent nécessiter un accès rapide à son épargne. Il est donc judicieux de conserver une réserve disponible à tout moment.

Comment diversifier mes placements ?

Investir dans différents types d'actifs (immobilier, actions, obligations, fonds mixtes…) permet de limiter les risques tout en optimisant les performances à long terme.

Quel est mon niveau de connaissance financière ?

Connaître son degré de familiarité avec les produits d'épargne est essentiel pour choisir les solutions les plus adaptées. Les profils débutants peuvent privilégier des placements simples et sécurisés, comme les livrets réglementés ou l'assurance vie en gestion pilotée. Les épargnants plus expérimentés, quant à eux, peuvent se tourner vers des instruments plus techniques tels que les actions, les ETF ou les fonds thématiques.

Quel degré d'implication je souhaite avoir dans la gestion de mon épargne ?

Selon le temps disponible et l'intérêt porté, il est possible de déléguer à un professionnel ou de gérer soi-même ses placements en suivant régulièrement leur évolution.

Quel cadre fiscal et juridique est le plus adapté ?

Assurance vie, PEA, PER, compte-titres… chaque enveloppe présente des avantages fiscaux et des contraintes spécifiques. Le choix du bon véhicule dépend des objectifs et de la situation patrimoniale.

Quel montant puis-je consacrer à l'épargne ?

Définir un budget d'épargne régulier permet de construire une stratégie cohérente et durable, en distinguant l'épargne de précaution de l'épargne d'investissement.

Les SCPI : une porte d'entrée vers l'investissement immobilier

Parmi les options disponibles, les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) offrent un accès simplifié à l'investissement immobilier. Elles permettent d'investir dans un portefeuille d'actifs variés (bureaux, commerces, santé, etc.) tout en mutualisant les risques et en déléguant la gestion en direct du bien. C'est donc une solution clé en main pour les souscripteurs.

C'est dans cette logique que s'inscrit la SCPI Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France. Elle incarne une approche moderne et responsable de l'investissement immobilier, en misant sur un patrimoine diversifié, adapté aux nouveaux usages et aux enjeux environnementaux. Son ambition : transformer une épargne passive en projet d'investissement durable, porteur de sens et de rendement.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.