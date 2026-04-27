Quel apport pour obtenir un prêt immobilier en 2026 ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/04/2026 à 12:55

Les banques accordent de meilleures conditions de prêt lorsque l'apport de l'emprunteur est élevé. (illustration) (Aymanjed / Pixabay )

Aucune loi n’impose un montant d’apport minimum pour contracter un prêt immobilier. Mais, dans la pratique, les banques exigent quasi systématiquement de couvrir au moins les frais annexes (notaire, garantie et dossier), rappelle Capital . Dans l’ancien, il faut compter environ 10 % du prix du bien, contre 5 % dans le neuf.

Les frais de notaire tournent autour de 7 à 8 % dans l’ancien, et de 2 à 3 % dans le neuf. Ajoutez 1 à 2 % pour la garantie et environ 2 000 euros de frais de dossier. Sur un bien à 250 000 euros, il faut donc prévoir entre 15 000 et 25 000 euros minimum. Mais l’apport n’est pas seulement une garantie financière : en apportant une somme d’argent initiale, vous prouvez que vous savez épargner et tenir un budget. De quoi rassurer la banque.

Un apport de 20 % pour accéder à de meilleures conditions

Un apport de 10 % peut suffire à débloquer un crédit, mais passer à 20 % permet d’obtenir un meilleur taux d’intérêt et de meilleures conditions d’assurance. Vous devenez alors un profil prioritaire pour le banquier et avez une plus grande marge de négociation. Attention, il est toutefois recommandé de conserver une épargne de précaution. Ne mettez pas toutes vos économies pour gonfler votre apport.

Est-il cependant possible d'obtenir un prêt immobilier sans aucun apport ? Oui, mais c'est très rare. Il faut présenter à la banque un dossier extrêmement solide pour pouvoir prétendre à un tel financement. Les primo-accédants peuvent parfois bénéficier d’un peu plus de souplesse, tout comme les investisseurs locatifs.