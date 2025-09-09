PTZ : près de 500 communes ont changé de zone, ce que ça implique pour le habitants

De nombreuses communes ont bénéficié d'un changement de zonage. (illustration) (Pixabay / zafke)

À la suite d’ un arrêté publié le 5 septembre 2025 , 487 communes ont changé de zone. Ce classement en 6 catégories (A, A bis, B1, B2 ou C), conventionnellement appelé zonage « ABC » , est là pour illustrer l’équilibre entre la demande et l’offre de logements dans une ville. Les zones A, A bis et B1, dites tendues, sont celles où la demande est très supérieure à l’offre. À l’inverse, les zones B2 et C sont considérées comme détendues. Or, ce classement a un impact sur l'accès aux dispositifs d'aide.

247 nouvelles zones tendues

Au total, cet arrêté devrait profiter à 2,4 millions de Français. Dans le détail, ce sont 247 des 487 communes ayant vu leur zonage révisé qui rejoignent les zones tendues, en obtenant un zonage B1. En parallèle, 64 ont progressé vers le zonage A et 10 ont progressé vers le B. Enfin, 147 sont désormais en zone B2 et 19 communes sont déclassées à leur demande et retrouvent la zone qui était la leur avant la révision du 5 juillet 2024.

« Le Ministère du Logement a conduit depuis plus d’un an en lien avec les Préfectures et les élus locaux, un important travail de consultations locales en vue d’une révision du zonage » , a expliqué ledit ministère dans un communiqué publié le 6 septembre . Parmi les régions concernées par l’entrée en zone tendue, on compte 24 communes de Haute-Savoie qui se préparent à recevoir les Jeux olympiques d’hiver de 2030, ou encore plusieurs communes du Dunkerquois proches des gigafactories et des autres grands projets industriels en cours dans l’agglomération. Un simulateur officiel permet de connaître le classement de sa ville.

Des changements pour plusieurs dispositifs

Mais alors, qu’est-ce que cette entrée en zone tendue va changer pour les communes concernées ? « Le zonage A/B/C définit l’éligibilité (des ménages) à certains dispositifs ou en module les paramètres » , explique le ministère. Par exemple, le logement locatif intermédiaire (LLI), qui propose des loyers inférieurs d'environ 15 % à ceux du marché, ne peut être produit que dans les communes reconnues comme tendues. Par contre, il faut obligatoirement être en zone détendue pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro (PTZ) pour l'achat d'un logement ancien avec travaux.

De façon générale, pour le PTZ, le revenu à ne pas dépasser et le montant maximum du crédit varient en fonction de la zone. Ce zonage fait par ailleurs varier les plafonds des réductions d’impôt Denormandie ou Loc’Avantages liés à l’investissement locatif, précise Capital . Le bail réel solidaire et le prêt social location-accession sont aussi concernés par ce zonage.