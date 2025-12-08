Projets immobiliers : près de neuf Français sur dix pessimistes en raison de la crise politique

69 % des Français doutent de leur capacité à investir en raison de l'instabilité politique. (illustration) (Ennelise / Pixabay)

L'instabilité politique met en péril les projets immobiliers des Français. Selon une étude menée par OpinionWay pour Capifrance et relayée par Capital , 88 % d'entre eux se déclarent pessimistes et 46 % se disent même très pessimistes.

Les Français prévoient une hausse des taux de crédit immobilier

Cette inquiétude se répercute directement sur leurs projets. En effet, 69 % des sondés doutent désormais de leur capacité à investir. Les femmes, les locataires, et notamment les locataires d’un HLM, figurent parmi les plus concernés.

Pour 87 % des personnes interrogées, l’instabilité politique va entraîner une hausse des taux des crédits immobiliers. Par ailleurs, 69 % estiment que le contexte actuel va réduire leur capacité à obtenir un prêt, un sentiment encore plus marqué chez les moins de 35 ans (82 %), et les locataires (76 %).

Les 18-34 ans portent le secteur immobilier

Globalement, près de huit Français sur dix anticipent un effet négatif sur le marché immobilier dans son ensemble. Seuls trois Français sur dix estiment que la période est propice à un achat ou à une vente.

Malgré ce climat de défiance, l’envie de concrétiser un projet immobilier persiste. Quatre Français sur dix prévoient une opération au cours des deux prochaines années. Ils sont 24 % à souhaiter acheter, 21 % à vendre, 23 % à louer pour eux-mêmes et 18 % à mettre un bien en location. La dynamique est surtout portée par les 18-34 ans: plus d’un tiers d'entre eux envisagent un achat à court terme.