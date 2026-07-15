Pour investir dans l'immobilier « sans dépenser un euro en formation », ces outils gratuits vous seront d'une aide précieuse

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 15/07/2026 à 13:55

Pour investir dans l'immobilier, vous n'avez pas forcément besoin de suivre une formation payante. (illustration) (moerschy / Pixabay)

Investir dans la pierre n'exige pas de devenir un expert de l'immobilier mais beaucoup de Français sont freinés dans ce projet par leur manque de connaissances ou de formation. Ainsi, si 85 % des personnes aimeraient se lancer, seuls 15 % investissent réellement dans un ou plusieurs biens locatifs, rapporte Capital .

Pourtant, certains outils permettent de se former en ligne gratuitement sur les rudiments du secteur. Pour débuter efficacement, Brice Cardi, le président du réseau L'Adresse, recommande de bien définir sa capacité d'emprunt, d'identifier deux ou trois villes intéressantes pour un investissement puis d'analyser une vingtaine d'annonces pour mieux comprendre le marché.

Connaître sa capacité d'emprunt avant tout

« Cet exercice permet de comprendre rapidement les prix du marché, les loyers pratiqués et les niveaux de rentabilité, sans dépenser un euro en formation » , assure l'expert. Et la bonne nouvelle, c'est que des outils gratuits existent pour chacune de ces trois étapes afin de mieux comprendre la réalité du marché et de ses propres capacités.

En effet, il existe aujourd'hui des simulateurs de crédit proposés par les banques ainsi que des comparateurs qui permettent d'identifier le montant, la durée, le taux et la mensualité maximale d'un potentiel crédit. Cette première recherche peut être complétée par un rendez-vous gratuit avec sa banque ou un courtier pour vérifier sa capacité d'emprunt.

Analyser le marché local et sa rentabilité future

Pour savoir dans quelle ville investir, les portails d'annonces et observatoires de loyers seront d'une aide précieuse. En sélectionnant une vingtaine d'annonces similaires, il devient possible de comparer les rendements et d'acquérir une bonne visibilité du marché local. « Le meilleur moyen d’apprendre l’investissement immobilier n’est pas d’enchaîner les formations, mais de se mettre en situation » , résume l'expert.

Enfin, il est essentiel de pouvoir mieux visualiser la rentabilité d'un investissement à terme. Pour cela, quand vous avez identifié un type de bien dans lequel vous voudriez investir, des simulateurs de rentabilité locative, accessibles en ligne gratuitement, vous livreront des données précieuses sur la rentabilité brute ou nette et l'impact de votre potentiel crédit. Pour Brice Cardi, certains critères sont cruciaux au moment d'investir dans l'immobilier : « l'emplacement, la demande locative et l'équilibre entre prix d'achat et loyer potentiel » . « Il faut également être attentif au diagnostic de performance énergétique et être vigilant aux montants des charges et de la taxe foncière » , conseille-t-il aussi.