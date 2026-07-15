Investissement locatif saisonnier : est-ce encore rentable en 2026 ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 15/07/2026 à 10:32

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La location saisonnière attire encore les investisseurs, mais le marché a changé. En 2026, la rentabilité dépend de plusieurs équilibres à bien mesurer.

Longtemps présenté comme l’un des placements immobiliers les plus dynamiques, l’ investissement locatif saisonnier n’a pas perdu tout son intérêt en 2026. Mais il a changé de nature. La courte durée ne se résume plus à acheter un studio bien placé, publier une annonce sur une plateforme et attendre que les réservations tombent. Entre la hausse du coût du crédit, le durcissement des règles locales, la réforme de la fiscalité des meublés de tourisme et des voyageurs plus attentifs aux prix, la rentabilité se mérite davantage. Elle existe encore, parfois de façon très attractive, mais elle dépend désormais d’un calcul beaucoup plus fin.

Un financement à calibrer avec précision

Le premier point à regarder reste le financement. Avec des taux de crédit immobilier plus élevés qu’il y a quelques années, l’effet de levier demeure utile, mais il pèse davantage sur la trésorerie mensuelle. Une location saisonnière peut générer un chiffre d’affaires supérieur à celui d’une location longue durée grâce à des tarifs à la nuitée plus élevés, surtout dans les zones touristiques, les stations balnéaires, les villes événementielles ou les secteurs proches des transports. Mais ce supplément de revenus ne suffit pas toujours à compenser une mensualité mal calibrée. Avant d’acheter, il devient indispensable de simuler sa capacité d’emprunt, ses mensualités et différents scénarios d’occupation. C’est précisément sur ce point qu’un acteur comme BoursoBank peut s’intégrer dans le parcours d’un investisseur, avec un crédit immobilier 100 % en ligne , une réponse de principe immédiate, des frais de dossier à 0 euro, un conseiller dédié et la possibilité de financer notamment un investissement locatif à usage d’habitation, sous réserve d’éligibilité.

La rentabilité brute, souvent mise en avant dans les annonces ou les simulations rapides, peut être trompeuse. En saisonnier, les recettes doivent être confrontées à une réalité plus lourde que dans la location classique : commissions des plateformes, ménage entre deux séjours, linge, conciergerie éventuelle, maintenance, taxe foncière, charges de copropriété, assurance adaptée, frais comptables, CFE et périodes creuses. Selon le niveau de délégation, ces frais peuvent absorber une part importante du chiffre d’affaires. Un bien qui affiche un rendement séduisant sur le papier peut donc devenir beaucoup plus ordinaire une fois tous les coûts intégrés. À l’inverse, un logement acheté au bon prix, dans une zone où la demande est régulière, avec des charges maîtrisées et une gestion active, peut rester performant.

La réglementation, nouveau filtre de rentabilité

Le cadre réglementaire impose aussi une vraie prudence. Depuis la loi Le Meur, les communes disposent de leviers renforcés pour encadrer les meublés de tourisme. Le numéro d’enregistrement se généralise, certaines villes peuvent réduire le plafond de location d’une résidence principale de 120 à 90 jours par an, et le changement d’usage peut devenir obligatoire dans les zones tendues. Dans certains secteurs, une copropriété peut également compliquer, voire empêcher, le projet si son règlement ou une décision d’assemblée générale limite la location saisonnière. La bonne méthode consiste donc à vérifier la règle applicable à l’adresse exacte du bien avant de signer, et non après. Deux appartements comparables, situés dans deux communes voisines, peuvent offrir des perspectives très différentes.

La fiscalité a, elle aussi, réduit l’avantage automatique de la courte durée. Les meublés de tourisme non classés bénéficient désormais d’un abattement micro-BIC moins favorable, tandis que le classement peut permettre de conserver un régime plus intéressant, sous conditions. Le régime réel reste souvent pertinent lorsque les charges et les amortissements sont significatifs, mais il doit être étudié avec un expert-comptable, notamment depuis la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value à la revente. En clair, le statut LMNP reste un outil utile, mais il ne doit plus être choisi par réflexe. Le bon régime dépend du niveau de recettes, du montant des charges, de la durée de détention envisagée et de la stratégie patrimoniale globale.

Des voyageurs plus exigeants à convaincre

Pour rester rentable en 2026, la location saisonnière doit être gérée comme une activité à part entière . Les voyageurs comparent davantage les prix, les avis, les équipements et les conditions d’annulation. Ils réservent parfois plus tard et attendent une expérience sans friction. Photos professionnelles, literie confortable, arrivée autonome, Wi-Fi fiable, décoration soignée, calendrier ouvert, tarification dynamique et réponses rapides aux messages ne sont plus des détails. Ce sont des leviers de conversion. Les indicateurs à suivre deviennent aussi importants que le prix d’achat : taux d’occupation, prix moyen par nuitée, revenu par nuit disponible, coût par réservation et cash-flow réel après charges.

La réponse est donc nuancée : oui, l’investissement locatif saisonnier peut encore être rentable en 2026, mais il pardonne beaucoup moins les approximations. Les meilleurs projets combinent un bon emplacement, une réglementation compatible, un financement soutenable, un prix d’achat négocié, un DPE cohérent, une fiscalité optimisée et une gestion professionnelle. Avant de se lancer, mieux vaut construire plusieurs hypothèses, intégrer une marge de sécurité et comparer la courte durée avec la location meublée longue durée. Dans ce nouveau marché, la rentabilité ne disparaît pas. Elle se déplace vers les investisseurs les mieux préparés.